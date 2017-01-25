|
День памяти Мулявина: воспоминания дочери легендарного музыканта
26.01.2017 09:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Собеседницы в студии рассказали о недавней презентации их новой книги "Недосказанное", которая повествует о допесняровском периоде жизни
Марина Мулявина рассказала о знакомстве ее родителей, которое состоялось в Томской филармонии.
"Папа работал в томском квартете, а маму прислали как солирующую единицу, и случился роман. Причем он ее добивался очень долго, скрупулезно, и мама сдалась", — рассказала Мулявина.
"Об этом мало кто знает, но Владимир Георгиевич начал работать в 16 лет на профессиональной сцене, и к моменту переезда в Минск вместе с Лидией Кормальской он уже имел значительный опыт работы, там тысячи концертов были за плечами. Опыт был бесценный", — добавила Брилон.
Собеседницы в студии напомнили о том, что Лидия Кармальская выступала на сцене в оригинальном жанре художественного свиста — могла просвистеть и "Вальс" Штрауса, и "Чардаш" Моцарта.
"Мулявин в качестве гитариста в составе инструментальных ансамблей аккомпанировал и ей, и вокалистам, и танцорам. С этого начинался Мулявин как профессиональный музыкант", — рассказала Брилон.
"Позже Лидия Кармальская выступала и в составе "Лявонов", и в составе "Песняров". И когда Песняры стали лауреатами 4 Всесоюзного конкурса, они ведь ехали не только как ансамбль, они ехали аккомпанировать ей", — уточнила Мулявина.
Именно в браке с Лидией Кармальской Владимир Мулявин написал самые известные песни "Касіў Ясь канюшыну", "Завушніцы", "Александрына" и рок-оперу "Песня о доле", ставшую кульминацией творческой жизни музыканта.
Беседу с дочерью легендарного музыканта Мариной Мулявиной и музыковедом Ольгой Брилон в день памяти Владимира Мулявина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день памяти народного артиста СССР Владимира Мулявина ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов пообщался со старшей дочерью легендарного музыканта Мариной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии