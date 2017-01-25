Собеседницы в студии рассказали о недавней презентации их новой книги "Недосказанное", которая повествует о допесняровском периоде жизни Владимира Мулявина и о роли, которую в становлении "Песняров" сыграла первая жена музыканта Лидия Кармальская.

Марина Мулявина рассказала о знакомстве ее родителей, которое состоялось в Томской филармонии.

"Папа работал в томском квартете, а маму прислали как солирующую единицу, и случился роман. Причем он ее добивался очень долго, скрупулезно, и мама сдалась", — рассказала Мулявина.

"Об этом мало кто знает, но Владимир Георгиевич начал работать в 16 лет на профессиональной сцене, и к моменту переезда в Минск вместе с Лидией Кормальской он уже имел значительный опыт работы, там тысячи концертов были за плечами. Опыт был бесценный", — добавила Брилон.

Собеседницы в студии напомнили о том, что Лидия Кармальская выступала на сцене в оригинальном жанре художественного свиста — могла просвистеть и "Вальс" Штрауса, и "Чардаш" Моцарта.

"Мулявин в качестве гитариста в составе инструментальных ансамблей аккомпанировал и ей, и вокалистам, и танцорам. С этого начинался Мулявин как профессиональный музыкант", — рассказала Брилон.

"Позже Лидия Кармальская выступала и в составе "Лявонов", и в составе "Песняров". И когда Песняры стали лауреатами 4 Всесоюзного конкурса, они ведь ехали не только как ансамбль, они ехали аккомпанировать ей", — уточнила Мулявина.

Именно в браке с Лидией Кармальской Владимир Мулявин написал самые известные песни "Касіў Ясь канюшыну", "Завушніцы", "Александрына" и рок-оперу "Песня о доле", ставшую кульминацией творческой жизни музыканта.

Беседу с дочерью легендарного музыканта Мариной Мулявиной и музыковедом Ольгой Брилон в день памяти Владимира Мулявина слушайте на радио Sputnik Беларусь.