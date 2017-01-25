Премьера «Матухна Кураж і яе дзеці» по пьесе Бертольта Брехта пройдет 28 января. Спектакль состоится на сцене КЗ «Минск».





Видевшая множество постановок в мире, пьеса Бертольта Брехта не так часто появлялась на белорусской театральной сцене. Спустя два года после премьеры «Театр Ч» вернул спектакль на сцену Минска в обновленном варианте.

В новой постановке главную роль Анны Фирлинг исполнит актриса «Купаловского театра» — Светлана Аникей. А в роли священника зрители увидят Александра Овчинникова. Также в спектакле участвуют актеры из разных театров Минска. Как рассказали организаторы, большой акцент сделан на звуковое содержание, в спектакле задействованы восемь музыкантов.

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«Мамаша Кураж и ее дети» написана накануне Второй мировой войны. Постановка режиссера Михаила Лашицкого расскажет о высоких человеческих идеалах, семейных ценностях, когда война вновь оказалась рядом и едва ли оставляет кого-либо равнодушным. Классику мировой литературы на театральной сцене режиссеру удалось рассказать и показать с улыбкой.

Кстати, по мнению критиков спектакль вошел в топ-10 самых интересных в 2015 году.

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