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Трамп ужесточает иммиграционную политику
26.01.2017 09:11 — Разное | Ежедневник
bdg.by
Президент США подписал указы об укреплении безопасности границ США.
Президент США Дональд Трамп подписал указы об укреплении безопасности границ страны и ужесточении иммиграционной политики. Документы были подписаны на церемонии в Министерстве внутренней безопасности, передает
В интервью телекомпании ABC президент заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро». «Все зависит от того, что происходит в Мексике. И мы получим от Мексики возмещение, как я неоднократно и говорил»,— добавил господин Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер анонсировал подписание этих документов. Он уточнил, что указы будут содержать меры, предусматривающие строительство «физического барьера» на границе, высылку нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.
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Президент США подписал указы об укреплении безопасности границ США.
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