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Глава Администрации президента подтвердила курс на 500 долларов средней зарплаты

26.01.2017 09:03 — Разное | Ежедневник  
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Глава Администрации президента подтвердила курс на 500 долларов средней зарплаты

фото: gp.by

Поручение президента о доведении средней зарплаты по стране до 500 долларов, по словам Натальи Кочановой, должно выполняться беспрекословно.

Об этом руководитель Администрации заявила вчера во время встречи с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает БЕЛТА.

"Заработная плата в среднем по стране должна быть 500 долларов. Эта задача, поставленная главой государства, должна выполняться беспрекословно. И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, сейчас госорганы работают над реализацией поручения президента.

Качанова напомнила, что в Минске средняя зарплата уже достигла данной величины. Средний показатель по стране – 801 рубль.

Глава Администрации также напомнила о еще одном приоритете властей - создании рабочих мест. По словам Кочановой, задание на 2016 год (50 тыс. рабочих мест) «выполнено и даже перевыполнено».

При этом Кочанова подчеркнула, что каждое предприятие должно стремиться к  рентабельной работе, приоритетом  остается экспорт. 

 
Теги: Минск
 
 
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Поручение президента о доведении средней зарплаты по стране до 500 долларов, по словам Натальи Кочановой, должно выполняться беспрекословно.

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