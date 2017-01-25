LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сам (а)!».

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Нам пришло множество писем, с первыми из них можно ознакомиться тут , тут и по этой ссылке . Сегодня в нашем выпуске — новые истории преодоления.

История 10





Меня зовут Валерий Груль. Мне 16 лет, и я похудел на 40 кг за 7 месяцев.

Я с детства был полным, и родители всегда говорили: «Ничего, он это перерастет — и все будет хорошо». Они отдали меня в хоккей и думали, что все уйдет само. Но с каждым годом вес становился больше. И когда в 15 лет я на весах увидел 100 кг, понял: пора что-то делать.

Для меня большим толчком к похудению стало то, что мне захотелось изменить себя и свое тело. Конечно, я много раз пробовал худеть, но ничего не получалось. Я перепробовал много разных диет, и ни одна не помогла, были даже диеты, которые вредны для здоровья, и я быстро от них отказался.

Сейчас я вам расскажу, как я похудел, какого питания я придерживался и пару упражнений, которые сжигают калории.

Питание:

Самое главное — это не отказываться от всего сразу, вы этим ничего хорошего своему организму не сделаете.

Вы должны пить много воды, поначалу очень сложно, но потом намного легче.

Завтрак должен содержать белок и жир, хотя бы немного, а также сложные углеводы.

На обед едим белки и углеводы. Обед должен быть самым питательным из всех приемов пищи. Особенно если вам еще идти на тренировку.

Ужин — время белков, минимум углеводов и жиров.

Я ем три раза в день, и мне хватает, бывают перекусы между завтраком и обедом, обычно это какой-нибудь питьевой йогурт.

Конечно, у меня были срывы. И с ними очень сложно бороться. Чтобы не срывается, я раз в неделю разрешаю себе есть что-то одно, чего ужасно хочется. Самое главное — это остановиться на чем-то, а не есть кучу вредных продуктов. Если вы хотите пиццу или торт, то съешьте, но немного. Желательно съесть этот кусок пиццы или торта перед походом в тренажерный зал.

А теперь немного про спорт. Я хожу три раза в неделю в тренажерный и один раз в бассейн. Когда вы сядете на диету, не надо сразу же записываться в зал или покупать абонемент в бассейн. Начните сначала просто с длительных прогулок и занятий дома, а когда вы привыкнете к таким нагрузкам, можно купить абонемент.

Для домашних тренировок много знать не надо.

Упражнения:

Обязательно начните качать пресс. Упражнений на пресс в интернете очень много. Например: велосипед. Надо лежать на полу, руки сцепите в замок за головой. Подтягивайте правый локоть к левому колену, затем наоборот, словно едете на велосипеде. В это время свободная нога должна быть идеально ровной и располагаться параллельно полу. Сделайте 40 раз.

Неполный присед на одной ноге. Повторите 15 раз для каждой ноги. Со временем количество приседов можно увеличивать, но для первой недели занятий этого достаточно.

Очень хорошо еще прыгать со скакалкой.

В интернете очень много упражнений на все виды мышц. Уделяйте время спорту! Это очень важно.

История 11

До:





После:





Здравствуйте, меня зовут Ирина. Причины лишнего веса начались с детства — в 9 лет поставили диагноз «тяжелая форма воспаления лёгких». В связи с этим принимала много гормональных препаратов; обучалась на дому или в санаториях интернатного типа. И к 18 годам весила 102 кг при росте 168 см, объёмы — 100/97/113.

Периодически пыталась сбросить вес диетами, но безрезультатно, максимум уходило 10 кг, и затем вес стремительно набирался обратно. К 22 годам из-за лишнего веса начались сильные боли в спине, было тяжело ходить и дышать. И как бы банально ни звучало, в один момент в голове что-то щёлкнуло, и я решила заняться собой. Но так как живу в сельской местности, с этим были проблемы: тренажёрного зала не было, не было диетолога, чтобы проконсультироваться. Поэтому всё черпала из интернета и покупала литературу.

Начала с питания — ела всё, что и раньше, но на 50% меньше. За три месяца вес снизился на 12 кг и замер. Затем приобрела книгу «Бодибилдинг: силовые упражнения и планы тренировок» и начала заниматься дома, плюс составила рацион правильного питания. Немного позже начала бегать. При этом контролировала снижение веса: не более чем 2.5/3 кг в месяц. В таком ритме сбросила 35 кг за 1 год.

Питание:

Завтрак — овсянка, творог либо яичный белок, зелёный чай; Перекус — фрукты; Обед — куриная грудка либо вареная рыба, бурый рис либо чечевица; Перед тренировкой — творог; Ужин — творог либо яичный белок.

Тренировки: три раза в неделю по 1.5/2 часа.

Бег: начинала с 300/500 метров, затем увеличивала. На данный момент бегаю по 12 км.

Самым трудным было давление со стороны, то есть сначала все были рады за меня, но когда начала добиваться видимых результатов, многие говорили, чтобы я остановилась, так как могу навредить здоровью. Также тяжело было начать делать силовые упражнения — не могла присесть даже 15 раз.

На данный момент самое трудное — избавиться от лишней кожи: ни обёртывание, ни скраб не помогают. Пью комплекс витаминов, т.к. они ускоряют синтез коллагеновых волокон в организме — результат есть, но очень медленный.

Срывов как таковых не было, максимум набирала 3 кг, но сразу же и скидывала.

В данный момент результат такой: мне 24, мой вес 63 кг. Объемы с 100/97/113 ушли до 87/69/92. Занимаюсь 3 раза в неделю по 15./2 часа, придерживаюсь правильного питания. И самое главное — сбросив лишний вес, я обрела свою любовь.

Моя цель — не достижение определённого веса, а приобретение рельефного/спортивного тела.

История 12

До:





После:





Здравствуйте! Меня зовут Ольга, мне 23 года. Хочу рассказать вам свою историю похудения.

С самого детства я росла крупным ребенком, расположенным к полноте. В классе я была самая высокая и самая толстенькая, но в школьные годы я не задумывалась о своей фигуре. Может, иногда, когда сверстники обзывали меня толстой, я переживала по этому поводу, но ничего не делала. Я всегда хотела найти такую диету, чтобы все можно было есть, не меняя свой образ жизни и рацион питания, и худеть. Это была моя мечта! Которая так и не сбылась, ведь пока сам не захочешь измениться, пока не приложишь усилий — ничего не изменится! Как ни странно, вспоминая сейчас то время, я помню, что, будучи 80 кг при росте 160 см, я считала себя красивой и думала, что могу такая нравиться парням. В 18 лет мой вес был уже 80 кг. Пересматривая старые фотографии, которые я сейчас очень не люблю и стыжусь их, понимаю, что в свои 18 лет я была похожа на взрослую женщину. Мало физических нагрузок, неправильное питание и отсутствие силы воли — вот что привело меня к такому весу.

В 20 лет я стала жить отдельно от родителей, у меня началась взрослая жизнь, и тут я поняла, что нужно что-то менять в себе. Я стала ограничивать себя в еде, перешла на здоровое питание. Никакого жареного, исключила мучное и сладости, перестала есть на ночь, стала считать калории. Я много читала о правильном питании, как подсчитывать калории и какие физические упражнения способствуют похудению. Статьи о правильном питании научили меня, как приготовить не только полезную, но и вкусную низкокалорийную еду. Никогда не думала, что существует такое огромное количество вкусных и простых диетических блюд.

Самым трудным было изменить свой привычный образ жизни и питания. Ведь вместе с этим нужно измениться самому. Начать жить другой жизнью. Все время хотелось есть! Плохое настроение, депрессия, и одни лишь мысли о еде. Но это лишь первое время. Потом организм привыкает, и все не так уж и плохо. Человек привыкает ко всему. Срывы были, очень хотелось сладкого, но я старалась покупать сладости для диабетиков, я думала, они не такие калорийные, как обычные конфеты. Или заедала такие моменты фруктами.

Примерно за год я сбросила 20 кг, и мой вес остановился на отметке 60 кг. Сейчас мой вес стабильно держится на отметке 55−60 кг. Я очень рада достигнутому результату и горжусь собой! Да, было тяжело, но это того стоило. У меня появилась уйма поклонников, оказалось, что я красивая и могу нравиться парням. Все знакомые, которые помнили меня толстушкой, при каждой встрече спрашивают мой рецепт похудения. Все восхищаются силой воли и моим новым телом. Я совсем не та, что была раньше! Главное — желание, и тогда все получится!

Правильные перекусы с Fizcult! Самое важное в процессе похудения – это правильное питание! Zero Bar – это белковый батончик с непревзойденным содержанием белка (45%), большим количеством пищевой клетчатки и нулевым содержанием сахара. Салон Спортивных Тренажеров SST.BY празднует 15-летие на рынке фитнеса Беларуси и объявляет 2017 год «СЕЗОНОМ ПОДАРКОВ». До 31 января покупателям кардиотренажёров на сумму от 800 BYN мы дарим скамью для пресса, а от 1900 BYN — вибромассажёр. Количество подарков ограничено!

Подробности на нашем сайте.