Снимки белорусских фотографов Юрия Горячко, Михаила Абгаряна и Константина Морозова опубликовали в книге «Снять Луну» (Shoot the Moon) издания Кембриджского университета.



Фото: Юрий Горячко, Михаил Абгарян, Константин Морозов / astronominsk.org

«На днях каждый участник нашей команды получил по пакету, — написал Юрий на форуме Belastro.net . — В пакетах оказалась книга Shoot The Moon, а в книге оказались мы».

Книга Shoot the Moon посвящена астрономической фотосъемке Луны. В ней собраны практические советы о том, как фотографировать спутник Земли разными способами.



Изображение: Yuri_18 / forum.belastro.net



Изображение: Yuri_18 / forum.belastro.net



Изображение: Yuri_18 / forum.belastro.net

Один из разделов описывает снимки со стереоэффектом, которые выглядят трехмерными, если смотреть на них в анаглифических очках с красным и бирюзовым стеклами.

Для получения 3D-эффекта нужно сфотографировать Луну из двух удаленных точек, что может быть очень непросто. Белорусские фотографы из команды Аstronominsk использовали для этого эффект либрации — кажущего колебательного движения Луны при наблюдении с Земли.

Фотографы сделали множество снимков через телескоп, а после при помощи специализированного программного обеспечения создали стереоизображения.



Фото: Юрий Горячко, Михаил Абгарян, Константин Морозов / astronominsk.org



Фото: Юрий Горячко, Михаил Абгарян, Константин Морозов / astronominsk.org

Кадры этих фотографов раньше уже публиковались в солидных изданиях, посвященных астрофотографии.