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Белорусские астрономы попали в Кембриджский учебник
Снимки белорусских фотографов Юрия Горячко, Михаила Абгаряна и Константина Морозова опубликовали в книге «Снять Луну» (Shoot the Moon) издания Кембриджского университета.
«На днях каждый участник нашей команды получил по пакету, — написал Юрий на форуме
Книга
Один из разделов описывает снимки со стереоэффектом, которые выглядят трехмерными, если смотреть на них в анаглифических очках с красным и бирюзовым стеклами.
Для получения 3D-эффекта нужно сфотографировать Луну из двух удаленных точек, что может быть очень непросто. Белорусские фотографы из команды Аstronominsk использовали для этого эффект либрации — кажущего колебательного движения Луны при наблюдении с Земли.
Фотографы сделали множество снимков через телескоп, а после при помощи специализированного программного обеспечения создали стереоизображения.
Кадры этих фотографов раньше уже публиковались в солидных изданиях, посвященных астрофотографии.
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Снимки белорусских фотографов Юрия Горячко, Михаила Абгаряна и Константина Морозова опубликовали в книге "Снять Луну" (Shoot the Moon) издания Кембриджского...
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