МИНСК, 26 янв — Sputnik. Ярко-розовое небо ранним утром в четверг стало главным героем фотографий жителей Минска в социальных сетях.

Яркие цветные рассветы обычно свидетельствуют о морозном и ясном дне: и действительно, в четверг синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого понижения температуры.

Как рассказывают минчане в социальных сетях, рассветное небо утром в четверг было то в розовых, то в оранжевых или лиловых тонах. Многие публиковали фотографии необычного рассвета в своих аккаунтах Instagram.

Sputnik собрал несколько красивых фотографий минского розового рассвета.