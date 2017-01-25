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Розовый рассвет: фотографии минчан из Instagram

26.01.2017 09:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Ярко-розовое небо ранним утром в четверг стало главным героем фотографий жителей Минска в социальных сетях.

Яркие цветные рассветы обычно свидетельствуют о морозном и ясном дне: и действительно, в четверг синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого понижения температуры.

Как рассказывают минчане в социальных сетях, рассветное небо утром в четверг было то в розовых, то в оранжевых или лиловых тонах. Многие публиковали фотографии необычного рассвета в своих аккаунтах Instagram.

Sputnik собрал несколько красивых фотографий минского розового рассвета.

Спонсором данного снимка является "умный" будильник, решивший поднять меня на час раньше планируемого ⏰

 
Теги: Минск
 
 
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Необычно яркий розовый рассвет в четверг привлек внимание жителей столицы.

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