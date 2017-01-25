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Брест подал заявки на проведение в 2018 году первенств Европы по водному поло и гребле

26.01.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
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Престижные спортивные соревнования европейского уровня могут пройти в Бресте в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.


Фото: БЕЛТА

— Вся необходимая инфраструктура в Бресте есть. Мы проводим немало международных соревнований, но пытаемся принять турниры и более высокого уровня. В частности, на 2018 год поданы заявки на проведение чемпионатов Европы по водному поло, а также по гребле академической, — рассказал Николай Глушеня.

Так, в Европейскую лигу плавания направлена заявка на проведение в Бресте финала чемпионата Европы по водному поло среди юношей 1999 года рождения. Экспертная комиссия рассмотрит предложение белорусской стороны, в том числе дворец водных видов спорта должен пройти аттестацию соответствия международным требованиям.

На подготовительные мероприятия из областного бюджета будет направлено около 550 тысяч рублей.

Планируется приобрести спортивное оборудование для соревнований по водному поло и синхронному плаванию, антискользящее покрытие для бассейнов, а также модернизировать систему вентиляции.

Также Брест планирует побороться за право проведения в 2018 году молодежного чемпионата Европы по гребле академической. Брестчане уже имеют опыт проведения подобных соревнований. В 2010 году областной центр успешно принял чемпионат мира по гребле академической среди спортсменов в возрасте до 23 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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Престижные спортивные соревнования европейского уровня могут пройти в Бресте в 2018 году.

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