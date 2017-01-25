На REALTY.TUT.BY проходит конкурс «Дом моей семьи». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Рассказ Сергея из Витебска:

— Мне 28 лет. Пока живем с супругой и маленьким сыном в небольшой квартире в панельке. Когда родители отдали мне долевой участок в городе, решил строить дом на две квартиры. Собрал документы на снос старой части жилища. Образование инженера-строителя позволило без труда разработать проект.

Зимой 2015-го приобрел сруб с мансардой и блоки для кухни. Кстати, покупка некоторых материалов зимой намного выгоднее. В марте 2016 года начал копать ленточный фундамент. Много времени он у меня не отнял. Забегая вперед, скажу, что почти все работы на стройке делал один. Все необходимое возил из ближайших магазинов на своем автомобиле. Для фундамента понадобились 2.5 тонны цемента, машина песка, немереное количество арматуры и мелкий бут. За несколько дней я установил опалубку и связал арматуру в каркасы. «Основу» дома, объемом около 13 метров, залили с братом за два дня.





Для сборки сруба пришлось нанять двух человек. За пару дней все бревна были уложены. Каркас второго уровня и стропильную систему поставили вместе с отцом.

С металлочерепицей было сложнее, так как работал почти без помощников. Только листы с земли подавали. Монтажный пояс и повторение мантры «не смотри вниз» немного облегчили процесс.

Каркас мансарды обшил ОСБ листами. Для его утепления долго выбирал материалы. Остановился на Rockwool и тут же столкнулся с проблемой покупки. В Витебске — только под заказ. Пришлось самому везти утеплитель из России.

Санузел, котельную и кухню решено было сделать в пристройке из газблоков, а над ними обустроить террасу с выходом из мансарды и большими окнами в пол.





Какой же дом без камина? Классический кирпичный очаг мы не хотели, поэтому остановились на металлическом фирмы «Мета-Бел». Дымоход, высотой почти 8 метров, выложили с отцом. Даже не могу представить, сколько кирпичей перенес на второй этаж и чердак. Сейчас коробка дома готова на 90%. Ранние морозы не дали довести работы до конца. Ребята, если вы ещё задумываетесь «строить или не строить», то ответ очевиден. Даже самая лучшая квартира не заменит своего дома с русской баней и яблоневым садом.

Приблизительный подсчет потраченных средств:

— фундамент ~ 1570 рублей (800);

— сруб и лесоматериалы ~ 2940 рублей (1500);

— окна ~ 1370 рублей (700);

— поликарбонат для террасы ~ 490 рублей (250);

— гвозди, герметики, пена и прочие материалы ~ 1960 рублей (1000);

— помощь отца и близких — бесценно.

Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:

— Сергей, спасибо за ваш рассказ. За короткое время вы уже провели большую работу. Подкупает ваше внимание к каждой детали будущего дома.

Несмотря на то, что проект еще не завершен, уже сейчас видно, что получается очень компактный, уютный дом, где предусмотрено все необходимое и даже больше: терраса на 2-м этаже, камин, у которого можно наслаждаться огнем в кругу близких.

На плане дома видно, что входная дверь выходит прямо на улицу и ее отделяет от комнаты только коридор. Если в данной комнате предусмотрена кухня, это создает для вашей двери очень сложные условия эксплуатации: с одной стороны, перепад температур в холодное время года, а с другой — повышенная влажность. Обычная металлическая дверь не подходит для установки в ваш дом, т.к. она из-за присутствия «мостиков холода» будет промерзать. Обратите внимание на непромерзающие двери с терморазрывом, которые снабжены «теплой» коробкой, т.к. коробка — это самое холодное место двери и именно она чаще всего промерзает.

Отметим, что правильная конструкция двери и ее грамотная установка с применением пароизоляционной ленты и ленты ПСУЛ, утепление откосов позволят избежать образования конденсата и наледи в холодное время года.

Желаем вам удачи в конкурсе и надеемся, что все ваши планы по строительству и обустройству дома осуществятся.

Все рассказы конкурса «Дом моей семьи»

Партнер конкурса:

Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi.