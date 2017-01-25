﻿ В Ушачском районе лоб в лоб столкнулись УАЗ и КамАЗ: пострадали два человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Ушачском районе лоб в лоб столкнулись УАЗ и КамАЗ: пострадали два человека

26.01.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 25 января, около 15.20, вблизи деревни Паулье Ушачского района.

Как сообщили в МЧС, в результате столкновения КамАЗ и УАЗ в салоне последнего оказались заблокированы водитель и пассажирка — из автомобиля при помощи специнструмента их доставали спасатели.

















С травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы. Водитель КамАЗа в ДТП не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После столкновения водитель и пассажирка УАЗа оказались заблокированы в салоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Брест подал заявки на проведение в 2018 году первенств Европы по водному поло и гребле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика