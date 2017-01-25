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В Ушачском районе лоб в лоб столкнулись УАЗ и КамАЗ: пострадали два человека
Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 25 января, около 15.20, вблизи деревни Паулье Ушачского района.
Как
С травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы. Водитель КамАЗа в ДТП не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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После столкновения водитель и пассажирка УАЗа оказались заблокированы в салоне.
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