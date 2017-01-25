Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 25 января, около 15.20, вблизи деревни Паулье Ушачского района.

Как сообщили в МЧС, в результате столкновения КамАЗ и УАЗ в салоне последнего оказались заблокированы водитель и пассажирка — из автомобиля при помощи специнструмента их доставали спасатели.



































С травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы. Водитель КамАЗа в ДТП не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.