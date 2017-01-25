﻿ "Цмокi" завершили выступление в Кубке-ФИБА, известны все участники 1/8 финала. 21.by
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"Цмокi" завершили выступление в Кубке-ФИБА, известны все участники 1/8 финала

26.01.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
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В розыгрыше Кубка ФИБА-Европа определились все участники первого раунда плей-офф — 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: bc-tsmoki.by

Баскетболисты «Цмокі-Мінск», досрочно потерявшие шансы на выход в плей-офф, в заключительном матче группового этапа победили на своей арене французский «Нантер» со счетом 88:82 (18:18, 23:23, 24:23, 23:18).

Самым результативным в составе минчан стал Дрю Джойс, у которого 18 очков, Александр Кудрявцев и Неманья Милошевич набрали по 15 баллов.

Несмотря на поражение в Минске, «Нантер» пробился в 1/16 финала вместе с венгерским «Кермендом», который в 6-м туре соревнований в группе «N» одолел у себя дома израильский клуб «Бней Герцлия» — 91:88.

Итоговое положение: «Керменд» — 10 очков, «Нантер» — 10, «Цмокi-Мiнск — 9, «Бней Герцлия» — 6.

Из других групп в 1/8 финала вышли немецкий «Бонн», французские «Элан», «По Ортез», турецкие «Газиантеп», «Демир» и российский «Енисей». К ним присоединятся 8 клубов, выбывших из Лиги чемпионов: бельгийский «Остенде», хорватская «Цибона», румынская «Орадя», израильский «Ирони», финская «Катая», французский «Шарлеруа», турецкий «Ушак», польская «Зелена Гура».

Жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа состоится сегодня в Мюнхене, а сами матчи за выход в четвертьфинал пройдут 8 и 22 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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В розыгрыше Кубка ФИБА-Европа определились все участники первого раунда плей-офф - 1/8 финала.

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