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Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания. На это обратило внимание издание
Эта скульптура — работа нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт (Margriet van Breevoort). Фигура изображает пациента, который терпеливо ждет приема врача и результатов своих анализов. Ее фотографию
Снимок сразу же разлетелся по русскоязычным соцсетям. Пользователи принялись сопровождать его забавными подписями, представляя кто еще может ждать с таким напряжением.
Произведение современного искусства не впервые получает вирусную популярность в интернете. К примеру, летом прошлого года интернет-пользователи растираживали
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Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания.
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