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Пухлый "ждун" стал интернет-мемом

26.01.2017 10:15 — Разное | Tut.by  
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Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания. На это обратило внимание издание TJ.


Фото: Leriapingui / pikabu.ru

Эта скульптура — работа нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт (Margriet van Breevoort). Фигура изображает пациента, который терпеливо ждет приема врача и результатов своих анализов. Ее фотографию опубликовал пользователь под ником Leriapingui на сайте Pikabu.

Снимок сразу же разлетелся по русскоязычным соцсетям. Пользователи принялись сопровождать его забавными подписями, представляя кто еще может ждать с таким напряжением.


Изображение: Lrk / dirty.ru




Произведение современного искусства не впервые получает вирусную популярность в интернете. К примеру, летом прошлого года интернет-пользователи растираживали модель человека, способного выжить в автокатастрофах, которая стала героем многочисленных шуток о бесстрашии.

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Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания.

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