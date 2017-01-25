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Как прощались с Мулявиным
26.01.2017 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь
В разгар зимы случаются обильные дожди, но 26 января 2003 года дождь был особенным, плачущим… Вообще в тот день плакали очень многие, и плакали искренне. В тот день я впервые увидел как плачет наш президент. Накануне днем, в Государственном Центральном концертном зале "Россия", москвичи, среди которых были лучшие представители музыкального мира, простились с Владимиром Мулявиным. А поздно вечером мы везли его в Минск в сопровождении машин ГАИ, которые на границах областей России и Беларуси сменяли друг друга.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Песняры" до последнего верили, что Владимир Георгиевич преодолеет тяжелую травму и встанет на ноги. Казалось, он идет на поправку, что еще немного, и снова начнутся репетиции, записи, гастроли… Не случилось.
Утром его отпели в соборе, перевезли в Дом офицеров, и невероятное количество людей, бесконечным потоком понесли цветы к гробу, воспринимая уход Мулявина как личную утрату.
Его любили искренне, как своего, как родного. Как творца, придавшего всем нам узнаваемый облик, как выразителя души народа. Он научил мир уважать наш язык и наши мелодии. При этом сумел сохранить в себе простоту и доступность, самоиронию, умение подмечать в обыденных вещах поэтичность и величие.
Его нет уже 14 лет, но он звучит. Он звучит струной Любви, оставаясь непревзойденным, и будет звучать еще очень, очень долго. В "Крике птицы", в звенящих "Завушницах", в ограненных, в возрожденных его талантом народных песнях. А это значит, что Мулявин, по-прежнему жив.
Благодаря его гитаре
Весь мир услышал Беларусь.
Простой "мужик", свердловский парень,
Прославил песней весь Союз.
Рукоплескали стадионы,
И приходили вновь и вновь
Соприкоснуться миллионы
С многоголосием "Песняров".
Пришла пора мелодий новых,
Но до сих пор в глазах стоит
Горящий взгляд, усы подковой…
Неповторимый колорит!
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Колумнист Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в день памяти Народного артиста СССР Владимира Мулявина вспоминает последний земной день легендарного "Песняра".
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