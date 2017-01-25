В разгар зимы случаются обильные дожди, но 26 января 2003 года дождь был особенным, плачущим… Вообще в тот день плакали очень многие, и плакали искренне. В тот день я впервые увидел как плачет наш президент. Накануне днем, в Государственном Центральном концертном зале "Россия", москвичи, среди которых были лучшие представители музыкального мира, простились с Владимиром Мулявиным. А поздно вечером мы везли его в Минск в сопровождении машин ГАИ, которые на границах областей России и Беларуси сменяли друг друга.



© Sputnik / Виктор Толочко День памяти Мулявина: воспоминания дочери легендарного музыканта

"Песняры" до последнего верили, что Владимир Георгиевич преодолеет тяжелую травму и встанет на ноги. Казалось, он идет на поправку, что еще немного, и снова начнутся репетиции, записи, гастроли… Не случилось.

Утром его отпели в соборе, перевезли в Дом офицеров, и невероятное количество людей, бесконечным потоком понесли цветы к гробу, воспринимая уход Мулявина как личную утрату.

Его любили искренне, как своего, как родного. Как творца, придавшего всем нам узнаваемый облик, как выразителя души народа. Он научил мир уважать наш язык и наши мелодии. При этом сумел сохранить в себе простоту и доступность, самоиронию, умение подмечать в обыденных вещах поэтичность и величие.

Его нет уже 14 лет, но он звучит. Он звучит струной Любви, оставаясь непревзойденным, и будет звучать еще очень, очень долго. В "Крике птицы", в звенящих "Завушницах", в ограненных, в возрожденных его талантом народных песнях. А это значит, что Мулявин, по-прежнему жив.

Благодаря его гитаре

Весь мир услышал Беларусь.

Простой "мужик", свердловский парень,

Прославил песней весь Союз.

Рукоплескали стадионы,

И приходили вновь и вновь

Соприкоснуться миллионы

С многоголосием "Песняров".

Пришла пора мелодий новых,

Но до сих пор в глазах стоит

Горящий взгляд, усы подковой…

Неповторимый колорит!