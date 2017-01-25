﻿ Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцем скончалась в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцем скончалась в больнице

26.01.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женщина-водитель, пострадавшая в тройном ДТП в Лунинецком районе, скончалась в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла утром 23 января на трассе Кобрин — Гомель. Вблизи деревни Черибасово 33-летний водитель автомобиля Audi, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Opel. От удара его отбросило на противоположную сторону дороги, где произошло еще одно лобовое столкновение. За рулем Opel находилась 39-летняя жительница Микашевичей. В результате двойного столкновения женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она была экстренно госпитализирована в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую. Днем 25 января она умерла.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате двойного столкновения женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Чавускім раёне старшыня райвыканкама выратаваў чалавека на пажары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика