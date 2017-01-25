Женщина-водитель, пострадавшая в тройном ДТП в Лунинецком районе, скончалась в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла утром 23 января на трассе Кобрин — Гомель. Вблизи деревни Черибасово 33-летний водитель автомобиля Audi, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Opel. От удара его отбросило на противоположную сторону дороги, где произошло еще одно лобовое столкновение. За рулем Opel находилась 39-летняя жительница Микашевичей. В результате двойного столкновения женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она была экстренно госпитализирована в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую. Днем 25 января она умерла.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.