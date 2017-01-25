Сборная Бразилии и Колумбии на стадионе «Олимпико Жоао Авеланж» в Рио-де-Жанейро провели благотворительный матч, посвященный памяти жертв авиакатастрофы, в которой погибла бразильская команда «Шапекоэнсе».



Фото: Reuters

Поединок завершился минимальной победой сборной Бразилии, сформированной из футболистов, выступающих в национальном чемпионате. Автором единственного гола стал полузащитник клуба «Палмейрас» Дуду.

Бразилия — Колумбия — 1:0

Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабио Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родриго Кайо, Диего Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диего, 46), Лукас Лима (Густаво Скарпа, 69), Уоллас, Робиньо (Родригиньо, 46), Дуду (Камилу, 79).

Колумбия: Гонсалес, Ф. Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А. Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).

Гол: 1:0 — Дуду (47).

Удары: 9−8.

Удары в створ ворот: 5−4.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Владение мячом: 50%-50%.

Предупреждение: А. Агилар (33).

Все собранные от проведения поединка средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.

Напомним, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды «Шапекоэнсе», потерпел крушение 28 ноября 2016 года в Колумбии. Футболисты летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Авиакатастрофа унесла 75 жизней, семеро выжили. В числе выживших был и один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который затем скончался в больнице.

Спастись посчастливилось трем футболистам — вратарю Джексону Фольманну и защитникам Алану Рушелу и Нето. Кроме того, среди выживших три члена экипажа.



Вратарь Джексон Фольманн стал одним из немногих, кому удалось выжить в авиакатастрофе, ему ампутировали часть ноги. Фото: Reuters

Позже клуб «Атлетико Насьональ» выступил с инициативой вручить Южноамериканский кубок разбившейся команде. Это предложение было принято, и «Шапекоэнсе» стал обладателем второго по значимости клубного трофея Южной Америки.



Вернувшийся в сборную Бразилии Робиньо (№ 7) приветствует выживших футболистов «Шапекоэнсе» — защитников Алана Рушела, Нето и вратаря Джексона Фольмана. Фото: Reuters