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Бразилия и Колумбия провели в Рио-де-Жанейро матч памяти погибших футболистов "Шапекоэнсе"
Сборная Бразилии и Колумбии на стадионе «Олимпико Жоао Авеланж» в Рио-де-Жанейро провели благотворительный матч, посвященный памяти жертв авиакатастрофы, в которой погибла бразильская команда «Шапекоэнсе».
Поединок завершился минимальной победой сборной Бразилии, сформированной из футболистов, выступающих в национальном чемпионате. Автором единственного гола стал полузащитник клуба «Палмейрас» Дуду.
Бразилия — Колумбия — 1:0
Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабио Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родриго Кайо, Диего Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диего, 46), Лукас Лима (Густаво Скарпа, 69), Уоллас, Робиньо (Родригиньо, 46), Дуду (Камилу, 79).
Колумбия: Гонсалес, Ф. Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А. Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).
Гол: 1:0 — Дуду (47).
Удары: 9−8.
Удары в створ ворот: 5−4.
Удары в каркас ворот: 0−1.
Владение мячом: 50%-50%.
Предупреждение: А. Агилар (33).
Все собранные от проведения поединка средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.
Напомним, что самолет, на борту которого находились представители бразильской команды «Шапекоэнсе»,
Авиакатастрофа унесла 75 жизней, семеро выжили. В числе выживших был и один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который затем скончался в больнице.
Спастись посчастливилось трем футболистам — вратарю Джексону Фольманну и защитникам Алану Рушелу и Нето. Кроме того, среди выживших три члена экипажа.
Позже клуб «Атлетико Насьональ» выступил с инициативой вручить Южноамериканский кубок разбившейся команде. Это предложение было принято, и
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Сборная Бразилии и Колумбии на стадионе "Олимпико Жоао Авеланж" в Рио-де-Жанейро провели благотворительный матч, посвященный памяти жертв авиакатастрофы, в...
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