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С какими зарплатами встретили 2017 год: программисты - 3500 рублей, соцработники - в 8 раз меньше

26.01.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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В декабре средняя зарплата прервала трехмесячное падение и преодолела планку в 400 долларов. Больше всех в прошлом месяце уже привычно получали программисты — почти в 4,4 раза выше среднего по стране. Зарплатными аутсайдерами снова оказались соцработники.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В декабре средняя зарплата выросла во всех регионах Беларуси. Больше всего «получки» в прошлом месяце увеличились в Минске — на 143,7 рубля по сравнению с ноябрем. Если сравнивать декабрьские зарплаты с аналогичным периодом 2015 года, то заметнее всего они выросли тоже в столице — на 105,5 рубля.

Зарплаты программистов за месяц выросли на 156 рублей

Больше всего в декабре зарабатывали программисты — 3 502,8 рубля или 1784 доллара. По сравнению с ноябрем их получки выросли на 156,2 рубля, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 419,3 рубля.

При этом зарплаты программистов отличаются по регионам. Больше всего получают в столице — 3 771,8 рубля, а меньше всего — Могилевской области (1 378,8 рубля).

На второй строчке зарплатного рейтинга оказались специалисты, которые заняты деятельностью грузового воздушного транспорта. Но им платили почти в два раза меньше, чем программистам.

Третье место в топ-10 сфер с самыми высокими заработками осталось за специалистами, занятыми вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2 790,5 рубля. К примеру, в Гомельской области в декабре они получали 3 233,3 рубля.

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами в декабре
сфера зарплата, рублей реальная зарплата в % к декабрю 2015 года

информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания

3 502,8

 +9%
деятельность грузового воздушного транспорта 2 441,7 +9,3%
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2 790,5 -2,4%
деятельность грузового воздушного транспорта 2 441,7 +9,3%
деятельность пассажирского воздушного транспорта

2 085,3

 +7,5%
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1 915 +1,1%
вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1 575,4 +10,2%
производство химических продуктов 1 534,6 -5,5%
научные исследования и разработки 1 446,8 +1,2%
производство кокса и продуктов нефтепереработки 1 286,9 -5,9%

Соцработники зарабатывают в 8 раз меньше зарплатных лидеров

Рейтинг зарплатных аутсайдеров возглавляют специалисты, занятые деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг, — 435,3 рубля или почти 222 доллара. Это в 8 раз меньше, чем «получки» программистов.

Работники культуры расположились на второй строчке топ-10 с самыми низкими зарплатами в декабре — 435,3 рубля. К примеру, в Могилевской области работникам культуры платили в среднем 395,4 рубля.

В рейтинг также попали работники образования, где в декабре получали в среднем 542,7 рубля. А вот еще одни бюджетники — медиков — в числе зарплатных аутсайдеров не фигурируют. В здравоохранении в декабре получали 648,5 рубля.

Топ-10 сфер с самыми низкими зарплатами в декабре
сфера зарплата, рублей реальная зарплата в % к декабрю 2015 года
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг

435,3

 -6,4%

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

444,4

 

-4,1%

растениеводство

480,9

 -8,8%

животноводство

511,1

 -9%

творческая деятельность и развлечения

534,6

 -5,7%

образование

542,7

 -5,5%

деятельность водного транспорта

476,6

 -6,6

рыболовство и рыбоводство

550,2

 -0,9%

деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

577,3

 -8,3%

услуги по общественному питанию

 587 -4,5%

Как изменились реальные заработки

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в декабре упала во всех регионах к аналогичному периоду 2015 года. Активнее всего этот показатель снизился в Минской области — на 6,4%. Для сравнения: в Брестской области реальные заработки упали на 0,7%.

Если смотреть по отраслям, то в лидерах по сокращению реальных зарплат оказались специалисты, занятые производством химических продуктов (-21,1%), а также геодезической и картографической деятельностью (без научных исследований и разработок) — минус 20,9%. В аутсайдеры также попали строители (-14%).

В здравоохранении реальные «получки» упали на 8,4%.

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Теги: Минск
 
 
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