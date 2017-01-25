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С какими зарплатами встретили 2017 год: программисты - 3500 рублей, соцработники - в 8 раз меньше
В декабре средняя зарплата
Зарплаты программистов за месяц выросли на 156 рублей
Больше всего в декабре зарабатывали программисты — 3 502,8 рубля или 1784 доллара. По сравнению с ноябрем их получки выросли на 156,2 рубля, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 419,3 рубля.
При этом зарплаты программистов отличаются по регионам. Больше всего получают в столице — 3 771,8 рубля, а меньше всего — Могилевской области (1 378,8 рубля).
На второй строчке зарплатного рейтинга оказались специалисты, которые заняты деятельностью грузового воздушного транспорта. Но им платили почти в два раза меньше, чем программистам.
Третье место в топ-10 сфер с самыми высокими заработками осталось за специалистами, занятыми вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2 790,5 рубля. К примеру, в Гомельской области в декабре они получали 3 233,3 рубля.
Соцработники зарабатывают в 8 раз меньше зарплатных лидеров
Рейтинг зарплатных аутсайдеров возглавляют специалисты, занятые деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг, — 435,3 рубля или почти 222 доллара. Это в 8 раз меньше, чем «получки» программистов.
Работники культуры расположились на второй строчке топ-10 с самыми низкими зарплатами в декабре — 435,3 рубля. К примеру, в Могилевской области работникам культуры платили в среднем 395,4 рубля.
В рейтинг также попали работники образования, где в декабре получали в среднем 542,7 рубля. А вот еще одни бюджетники — медиков — в числе зарплатных аутсайдеров не фигурируют. В здравоохранении в декабре получали 648,5 рубля.
Как изменились реальные заработки
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в декабре упала во всех регионах к аналогичному периоду 2015 года. Активнее всего этот показатель снизился в Минской области — на 6,4%. Для сравнения: в Брестской области реальные заработки упали на 0,7%.
Если смотреть по отраслям, то в лидерах по сокращению реальных зарплат оказались специалисты, занятые производством химических продуктов (-21,1%), а также геодезической и картографической деятельностью (без научных исследований и разработок) — минус 20,9%. В аутсайдеры также попали строители (-14%).
В здравоохранении реальные «получки» упали на 8,4%.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце изменились заработки белорусов.
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