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В Беларуси расширили перечень запрещенных наркотиков и психотропов
26.01.2017 11:03 — Разное | Ежедневник
фото: alau.kz
Список пополнен 46 новыми наркотиками. Подчеркивается, что мера была принята на упреждение: в обороте на территории страны они пока выявлены не были.
По инициативе Государственного комитета судебных экспертиз Минздрав расширил Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю. Соответствующий документ опубликован 25 января, сообщает
Госконтроль устанавливается над оборотом 46 новых наркотиков: 17 наркотических средств, 26 психотропных веществ, а также 3 прекурсоров, используемых для изготовления особо опасных психотропов.
В обороте на территории страны они пока выявлены не были. Список дополнялся исходя из анализа наркоситуации в Беларуси и целого ряда стран, мониторинга специализированных интернет-ресурсов с предложениями продаж новых психоактивных веществ.
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Список пополнен 46 новыми наркотиками. Подчеркивается, что мера была принята на упреждение: в обороте на территории страны они пока выявлены не были.
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