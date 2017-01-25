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Список пополнен 46 новыми наркотиками. Подчеркивается, что мера была принята на упреждение: в обороте на территории страны они пока выявлены не были.

По инициативе Государственного комитета судебных экспертиз Минздрав расширил Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю. Соответствующий документ опубликован 25 января, сообщает БЕЛТА .

Госконтроль устанавливается над оборотом 46 новых наркотиков: 17 наркотических средств, 26 психотропных веществ, а также 3 прекурсоров, используемых для изготовления особо опасных психотропов.

В обороте на территории страны они пока выявлены не были. Список дополнялся исходя из анализа наркоситуации в Беларуси и целого ряда стран, мониторинга специализированных интернет-ресурсов с предложениями продаж новых психоактивных веществ.