﻿﻿ Вечером 26 января на трассе Минск - Дзержинск в Минском районе будет ограничено движение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вечером 26 января на трассе Минск - Дзержинск в Минском районе будет ограничено движение

26.01.2017 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На 12-м километре трассы Минск — Дзержинск в Минском районе вечером 26 января ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Движение будет ограничено на 12 километре трассы (съезд в направлении аг. Щомыслица) в направлении Дзержинска на час — с 19.00 до 20.00. На этом участке дороги, на месте ранее произошедшего ДТП, запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение будет ограничено на 12 километре трассы (съезд в направлении аг. Щомыслица) в направлении Дзержинска на час - с 19.00 до 20.00.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны России заказало позолоченные пулеметы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика