На 12-м километре трассы Минск — Дзержинск в Минском районе вечером 26 января ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Движение будет ограничено на 12 километре трассы (съезд в направлении аг. Щомыслица) в направлении Дзержинска на час — с 19.00 до 20.00. На этом участке дороги, на месте ранее произошедшего ДТП, запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.