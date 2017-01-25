В Мельбурне определились финалистки женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Ими стали сестры Серена и Винус Уильямс, которые разыграют титул 28 января.



Винус и Серена Уильямс в 9-й раз сыграют друг против друга в финале турнира «Большого шлема». Фото: Reuters

В полуфинале младшая из сестер 35-летняя Серена Уильямс, занимающая второе место в мировом рейтинге, всего за 50 минут взяла верх над Мирьяной Лучич-Барони (№ 79) из Хорватии — 6:2, 6:1.

Старшая из сестер 36-летняя Винус Уильямс (№ 17) обыграла другую американку Коко Вандевеге (№ 35) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 25 минут.

Серена Уильямс в восьмой раз вышла финал Australian Open. Всего же для нее это будет уже 29-й финал турниров «Большого шлема». Причем в 9-й раз соперницей Серены в финале станет ее сестра Винус! Пока в этом семейном противостоянии Серена впереди — 6:2.

Всего на счету Серены 22 титула на турнирах «Большого шлема». В случае успеха она обойдет легендарную немку Штеффи Граф и станет самой титулованной теннисисткой в открытой эре (после 1968 года). Кроме того, титул на Australian Open вернет Серену Уильямс на вершину рейтинга WTA, где сейчас располагается немка Ангелик Кербер, неожиданно выбывшая из турнира в матче 4-го круга.