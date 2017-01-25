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Администрация «Великого камня» обещает инвесторам регистрацию за два часа

26.01.2017 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Администрация «Великого камня» обещает инвесторам регистрацию за два часа

фото: belta.by

Регистрация новых резидентов индустриального парка "Великий камень" организована по принципу одного окна.

Об этом сообщил глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

 "Придя в администрацию парка, любой инвестор может в течение двух часов зарегистрировать юридическое лицо. Мы обеспечиваем его постановку на учет в налоговые органы, органы статистики, выдаем разрешение на проектно-изыскательские работы, строительство и так далее", - отметил он.

Однако, по словам Александра Ярошенко, это начальная стадия реализации принципа одного окна. Функции администрации парка будут постепенно расширяться, и для их реализации будут привлечены все органы государственного управления, осуществляющие административные процедуры. "Чтобы, придя к нам, инвесторам не пришлось обращаться в какой-либо другой госорган, - подчеркнул глава администрации парка. - Это позволит создать максимально комфортные и современные условия для инвестирования и ведения бизнеса".

В данный момент, по словам Ярошенко, в индустриальном парке завершено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры стартовой зоны. По его словам, уже завершены строительные работы по устройству дорог и инженерных сетей в границах семи улиц стартовой зоны парка общей протяженностью 13 км. Это современные четырех- и шестиполосные автодороги с установленными мачтами наружного освещения, светофорными объектами, велодорожками и тротуарами. "Таким образом, сформирован каркас будущего индустриального города", - констатировал он.

 Кирилл Коротеев рассказал, что уже введены в эксплуатацию сети газоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, водозаборные насосные станции 1-го и 2-го подъема - на площадке уже есть газ, электричество, вода для целей производства и строительства. Начаты пуско-наладочные работы по площадкам очистных сооружений дождевых стоков, а в ближайшее время планируется завершить весь комплекс строительных работ очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

При этом он подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры синхронизировано со строительством объектов резидентов, по мере готовности которых запускаются соответствующие инфраструктурные сооружения. Все соответствует ранее намеченному плану, при этом строительство инфраструктуры осуществлено в сжатые сроки - в 2 раза быстрее нормативных.
 

 
 
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Регистрация новых резидентов индустриального парка "Великий камень" организована по принципу одного окна.

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