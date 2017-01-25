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Кобяков оценил потенциал товарооборота с Сербией в 500 миллионов долларов

26.01.2017 11:42 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков оценил потенциал товарооборота с Сербией в 500 миллионов долларов

фото: government.by

Об этом он заявил 26 января на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем в расширенном составе.

Беларусь и Сербия подписали сегодня дорожную карту по развитию сотрудничества на 2017-2018 годы, передает БЕЛТА. Дорожная карта включает более 50 мероприятий.

Страны договорились организовать очередные заседания межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проводить деловые советы по сотрудничеству между торгово-промышленными палатами, содействовать организации взаимных поставок востребованной продовольственной продукции.

Будет продолжена работа с сербским правительством по созданию международного холдинга автокомпонентов на базе предприятий "Белавтогаз" и "Петар Драпшин".

Вместе с правительством и МВД Сербии продолжится реализация проекта совместного производства и поставок пожарных машин для нужд сербской стороны. Помимо этого, Беларусь готова организовать поставки продукции ОАО "Могилевлифтмаш", троллейбусов "МАЗ-ЭТОН".

 Белграду предложат белорусские троллейбусы с увеличенным автономным ходом и электробусы. Расширится сотрудничество в сельском хозяйстве, области науки и технологий, предполагаются совместные инновационные проекты с технологическими (индустриальными) парками. Развитию межрегионального сотрудничества будут способствовать соглашения о побратимстве белорусских и сербских городов (Полоцк и Сремска Митровица, Солигорск и Ягодина, Новополоцк и Крушевац, Жлобин и Смедерево).

 
 
 
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Об этом он заявил 26 января на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем в расширенном составе.

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