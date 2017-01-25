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В Ошмянском районе погрузчик раздавил выпавшего из кабины пассажира

26.01.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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В Ошмянском районе из кабины погрузчика «Амкодор» под колеса выпал пассажир. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.


Фото: Следственный комитет

Авария произошла 24 января, около 17.45, на поле вблизи деревни Онжадово: из кабины движущегося погрузчика «Амкодор» выпал 44-летний мужчина. Попав под колеса, он скончался на месте от полученных травм.

— Следователи установили, что погибший являлся охотником. Для подкармливания диких животных он попросил оказать содействие родственника, который без согласования с руководством сельскохозяйственного предприятия выехал в лес на погрузчике «Амкодор», груженым силосом. В нарушение правил безопасности пассажир сидел в кабине на самодельном табурете при открытой двери. В результате в момент ускорения движения для проезда размытого участка пути не удержался и выпал из кабины, — сказали в СК.


Фото: Следственный комитет

По факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства, повлекших по неосторожности смерть человека, Ошмянский РОСК возбудил в отношении 22-летнего водителя погрузчика уголовное дело (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).


Фото: Следственный комитет

Физическое состояние водителя и пассажира на момент ДТП устанавливается. У следствия есть основания полагать, что они оба были пьяны.

 
 
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У следствия есть основания полагать, что и водитель, и пассажир на момент ДТП были пьяны.

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