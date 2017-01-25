В Брестской области на содержание и ремонт автомобильных дорог в текущем году планируется направить более 30 миллионов рублей, сообщил БЕЛТА генеральный директор КУП «Брестоблдорстрой» Сергей Демко.

Перед дорожниками стоит задача отремонтировать 178,5 км автомагистралей. Работы будут вестись во всех районах области. На эти цели планируется направить 31,1 миллион рублей. Треть суммы составят субвенции, поступившие от транспортного сбора, остальные средства выделяются из областного бюджета.

На проведение текущего ремонта трасс местного значения предусмотрено 10,4 миллиона рублей. Такая же сумма определена для содержания региональных дорог. На приведение в порядок улиц в сельских населенных пунктах планируется освоить более 4 миллионов. Специалисты «Брестоблдорстроя» где необходимо заменят дорожное покрытие, обеспечат условия для безопасного движения автомобилей.

Ожидается, что от транспортного сбора в Брестскую область поступит свыше 10 миллионов рублей.

«На капитальный ремонт дорог будет направлено 2,5 миллиона рублей. Основная же часть транспортного сбора пойдет на выполнение поручения Президента: на строительство и реконструкцию магистралей, связывающих агрогородки и районные центры. В нынешнем году эту работу мы завершим. Асфальтобетонные дороги будут иметь все 222 агрогородка нашей области», — отметил Сергей Демко.