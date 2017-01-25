﻿﻿ Более 30 миллионов рублей направят в 2017 году на содержание и ремонт дорог в Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Более 30 миллионов рублей направят в 2017 году на содержание и ремонт дорог в Брестской области

26.01.2017 12:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области на содержание и ремонт автомобильных дорог в текущем году планируется направить более 30 миллионов рублей, сообщил БЕЛТА генеральный директор КУП «Брестоблдорстрой» Сергей Демко.

Перед дорожниками стоит задача отремонтировать 178,5 км автомагистралей. Работы будут вестись во всех районах области. На эти цели планируется направить 31,1 миллион рублей. Треть суммы составят субвенции, поступившие от транспортного сбора, остальные средства выделяются из областного бюджета.

На проведение текущего ремонта трасс местного значения предусмотрено 10,4 миллиона рублей. Такая же сумма определена для содержания региональных дорог. На приведение в порядок улиц в сельских населенных пунктах планируется освоить более 4 миллионов. Специалисты «Брестоблдорстроя» где необходимо заменят дорожное покрытие, обеспечат условия для безопасного движения автомобилей.

Ожидается, что от транспортного сбора в Брестскую область поступит свыше 10 миллионов рублей.

«На капитальный ремонт дорог будет направлено 2,5 миллиона рублей. Основная же часть транспортного сбора пойдет на выполнение поручения Президента: на строительство и реконструкцию магистралей, связывающих агрогородки и районные центры. В нынешнем году эту работу мы завершим. Асфальтобетонные дороги будут иметь все 222 агрогородка нашей области», — отметил Сергей Демко.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что от транспортного сбора в Брестскую область поступит свыше 10 миллионов рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Ошмянском районе погрузчик раздавил выпавшего из кабины пассажира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика