В Беларуси расширен перечень наркотических и психотропных средств, подлежащих госконтролю.

Постановлением Министерства здравоохранения от 25 января 2017 г. № 10 внесены изменения в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения от 11 февраля 2015 г. № 19 .

Так, список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, дополнен следующими позициями (приводятся международные незарегистрированные названия или другие ненаучные названия): MT-45, W-15, W-18, AH-7921, 3-MeO-PCMMo, Метамнетамин, Эскалин, 4-CEC, 4Cl-PPP, 4Cl-PVP, Мекседрон, 4-Метиламинорекс.

В новой редакции изложены разделы 1.1.Н08 (Фентанилы), 1.2.П03 (Фенилциклогексиламины), 1.2.П05 (Триптамины). Кроме того, введены новые разделы 1.1.Н14 (Бензамидоциклогексиламины) и 1.2.П16 (Лизергамиды).

Также новыми позициями дополнена таблица 1 «Химические вещества и их соли, из которых образуются наркотические средства или психотропные вещества в процессе их изготовления или производства» списка 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. В нее включены TMCP-H, Аллилбензол, альфа-Бромвалерофенон.