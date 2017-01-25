10−12 февраля 2017 года в Минске состоится шестой, завершающий, этап Кубка мира по шорт-треку в сезоне-2016/17. Беларусь на домашнем турнире представят 9 спортсменов, а болельщики смогут бесплатно покататься на коньках в фан-зоне возле «Минск-Арены», сообщает официальный сайт НОК со ссылкой на организаторов турнира.

Турнир по шорт-треку такого уровня, где можно наблюдать за сильнейшими атлетами по итогам года в этой дисциплине, пройдет в Беларуси впервые.

Фаворитами традиционно являются представители России, Нидерландов, Южной Кореи, Канады и Китая. Также зрители смогут увидеть знаменитого российского спортсмена Семена Елистратова — чемпиона Олимпийских игр-2014 в Сочи. В марте 2016 года стало известно, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, но уже 21 апреля 2016-го Международный союз конькобежцев снял со спортсмена отстранение от состязаний. Сам атлет уверял, что не принимал милдронат еще с середины 2015-го, и предположил, что запрещенный препарат ему могли подбросить партнеры по сборной.

Беларусь представят 9 участников — воспитанники Республиканского центра олимпийской подготовки по ледовым видам спорта, в их числе — 5 членов национальной команды.

На чемпионате Европы в Турине-2017 белорусская сборная в эстафете заняла первое место в финале «В» и сейчас готова показать отличные результаты на домашнем льду, уверяют организаторы минского этапа Кубка мира.

В составе белорусской дружины — чемпионы страны Максим Сергеев (участник Олимпиады-2014, рекордсмен Беларуси на дистанциях 1000, 1500 м и 5000 м в эстафете), Евгений Рыжов (рекордсмен на дистанциях 500 м и 5000 м в эстафете), Вера Трибуль (сильнейшая спортсменка страны на дистанции 3000 м).

Спорткомплекс «Минск-Арена» готовит для гостей турнира сюрпризы. В каждый соревновательный день для болельщиков будет организована работа фан-зоны, где можно бесплатно покататься на коньках и активно провести досуг для всех членов семьи. Будут организованы конкурсы на ловкость, внимательность, координацию и лучший рисунок.

Для самых маленьких — детская фан-зона с игрушками «Полесье», катание с помощью специальных тренажеров «Пингвин», «лосяшные» забеги.

Будут работать пункты продажи спортивной и сувенирной продукции, фотозоны, а также комфортная зона гостеприимства. Здесь предложат перекусить, выпить чаю или кофе, поучаствовать в соревнованиях и просто отлично провести время.

Гостей будут развлекать аниматоры, ростовые куклы оживят сказочных героев. Любителей острых ощущений пригласят покататься на санках-ледянках со снежных горок.

Торжественная церемония открытия состоится в субботу 11 февраля в 13.30

Расписание соревнований

10 февраля: 11.10 — 20.00

11 февраля: 9.55 — 18.00

12 февраля: 9.25 — 18.00

Расписание работы фан-зоны

10 февраля: 15.00 — 20.00

11 февраля: 11.00 — 20.00

12 февраля: 11.00 — 19.00

Стоимость билетов:

5 рублей — на трибуны;

3 рубля — на трибуны для школьников и студентов;

8 рублей — на маленький партер (Б)*,

10 рублей — на большой партер (А) *.

*Билет действителен на все дни соревнований.

Билеты продаются в кассах МКСК «Минск-Арена» и у билетных операторов: «Тикетпро» и «КвиткиБел».