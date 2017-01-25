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Недосказанное о Мулявине и Кармальской: редкие фото из книги дочери
26.01.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Книга повествует о допесняровском периоде жизни Владимира Мулявина и о роли, которую в становлении "Песняров" сыграла первая жена музыканта Лидия Кармальская.
"Папа работал в томском квартете, а маму прислали как солирующую единицу, и случился роман. Причем он ее добивался очень долго, скрупулезно, и мама сдалась", — рассказывает Мулявина.
Мулявин в качестве гитариста в составе инструментальных ансамблей аккомпанировал и ей, и вокалистам, и танцорам. С этого начинался Мулявин как профессиональный музыкант, считает Брилон.
Позже Лидия Кармальская выступала и в составе "Лявонов", и в составе "Песняров". Именно в браке с Лидией Кармальской Владимир Мулявин написал самые известные песни "Касіў Ясь канюшыну", "Завушніцы", "Александрына" и рок-оперу "Песня о доле", ставшую кульминацией творческой жизни музыканта.
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