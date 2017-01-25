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Хранение обуви вне сезона: какие правила соблюдать?
Как правильно очистить обувь?
Для начала нужно очистить обувь от пыли. Необходимо, чтобы выбранный способ очистки и наносимое средство соответствовали материалу, из которого сделаны ваши сапоги или туфли. Поэтому внимательно изучите правила ухода, которые обычно вкладываются в коробку в
После того как пара высохла, следует:
Избавляемся от неприятного запаха
Избавиться от неприятных «ароматов» необходимо до того, как вы отправите обувь на хранение. Для этого используются специальные дезодоранты и антисептические средства - они не только устранят запах, но и помогут избавиться от распространения бактерий.
Чтобы изделия оставалась привлекательными даже после долгого хранения, их необходимо поместить в картонные коробки или специальные ящики и оставить в сухом темном месте. Можно также воспользоваться специальными подставками.
Зимняя обувь: секреты хранения
Хранение зимних сапог и ботинок не отличается от основных правил. Просушивая сапоги, выньте стельки и просушите их отдельно, раскрыв предварительно голенища.
Еще один вариант: готовые к хранению ботинки можно хранить в коробке или в герметичных пластиковых контейнерах. Они идеальны для обуви на меху. Отправляя на хранение зимние пары, нужно рядом с изделиями на меху положить средства от моли.
Выбирайте тщательно место для хранения таких контейнеров: подальше от солнечного света, источников тепла и ультрафиолета. Шкаф или пространство под кроватью, полки в тёмной прихожей подойдут как нельзя кстати.
Внимание! Не используйте контейнеры с плотно закрытой крышкой или пластиковые пакеты, поскольку, если не обеспечить постоянной циркуляции воздуха, поверхность изделий может покрыться плесенью или грибком.
Как хранить лакированные и модельные туфли?
Для таких изделий лучше использовать специальные колодки, а при их отсутствии можно заполнить пространство газетами или тонкой бумагой. Такие простые правила хранения помогут поддержать презентабельный вид любимой паре в течение нескольких сезонов.
Следуя советам о том, как хранить обувь, вы можете сэкономить на обновке в новом сезоне. К тому же согласитесь: гораздо приятней достать любимые ботинки или сапожки, приведенные в порядок и готовые к тому, чтобы вы их просто надели и вышли из дома!
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Обычно для каждого сезона покупается подходящая пара обуви, а иногда и несколько пар. Но в межсезонье очень важно правильное организовать ее хранение, поскольку...
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