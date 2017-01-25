

Обычно для каждого сезона покупается подходящая пара обуви, а иногда и несколько пар. Но в межсезонье очень важно правильное организовать ее хранение, поскольку если пару обуви просто поставить в шкаф, кожа потускнеет, утратив свой презентабельный вид. Такую проблему можно будет частично исправить при помощи специального крема и прочих защитных средств, но лучше обеспечить соответствующее хранение. Ознакомьтесь со статьей, как правильно хранить обувь.

Как правильно очистить обувь?

Для начала нужно очистить обувь от пыли. Необходимо, чтобы выбранный способ очистки и наносимое средство соответствовали материалу, из которого сделаны ваши сапоги или туфли. Поэтому внимательно изучите правила ухода, которые обычно вкладываются в коробку в магазинах обуви . После очищения, протрите башмачки чистой тканью или салфеткой и просушите. Нельзя сушить обувь возле батарей, обогревателей или тепловентиляторов, поскольку источники тепла могут деформировать изделие.

После того как пара высохла, следует:

в случае необходимости, заменить набойки на новые;

если имеются повреждения поверхности кожи, то устранить такие дефекты необходимо до того, как вы поставите обувь храниться;

после того как вы почистили обувь, нанесите на ее поверхность крем;

обрабатывая лакированные туфли, а также изделия из таких материалов, как замша, велюр или нубук используйте средства, разработанные специально для конкретного материала;

просушите изделие. Перед длительным хранением на него рекомендуется нанести крем.

Избавляемся от неприятного запаха

Избавиться от неприятных «ароматов» необходимо до того, как вы отправите обувь на хранение. Для этого используются специальные дезодоранты и антисептические средства - они не только устранят запах, но и помогут избавиться от распространения бактерий.

Чтобы изделия оставалась привлекательными даже после долгого хранения, их необходимо поместить в картонные коробки или специальные ящики и оставить в сухом темном месте. Можно также воспользоваться специальными подставками.

Зимняя обувь: секреты хранения

Хранение зимних сапог и ботинок не отличается от основных правил. Просушивая сапоги, выньте стельки и просушите их отдельно, раскрыв предварительно голенища.

Еще один вариант: готовые к хранению ботинки можно хранить в коробке или в герметичных пластиковых контейнерах. Они идеальны для обуви на меху. Отправляя на хранение зимние пары, нужно рядом с изделиями на меху положить средства от моли.

Выбирайте тщательно место для хранения таких контейнеров: подальше от солнечного света, источников тепла и ультрафиолета. Шкаф или пространство под кроватью, полки в тёмной прихожей подойдут как нельзя кстати.

Внимание! Не используйте контейнеры с плотно закрытой крышкой или пластиковые пакеты, поскольку, если не обеспечить постоянной циркуляции воздуха, поверхность изделий может покрыться плесенью или грибком.

Как хранить лакированные и модельные туфли?

Для таких изделий лучше использовать специальные колодки, а при их отсутствии можно заполнить пространство газетами или тонкой бумагой. Такие простые правила хранения помогут поддержать презентабельный вид любимой паре в течение нескольких сезонов.

Следуя советам о том, как хранить обувь, вы можете сэкономить на обновке в новом сезоне. К тому же согласитесь: гораздо приятней достать любимые ботинки или сапожки, приведенные в порядок и готовые к тому, чтобы вы их просто надели и вышли из дома!

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