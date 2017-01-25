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Групповые занятия по иностранному языку: как развить эффективность?

26.01.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Урок, проведённый для группы, ученикам приносит разный результат: материал одинаковый, а восприимчивость к языку разная. Разберёмся, с чем это связано.

Что влияет на эффективность групповых занятий

Отчасти это объясняется отличиями индивидуальных показателей: уровня знания языка пришедших на занятия, памяти, скорости усвоения материала.

Множество проведённых наблюдений показывают: решающее влияние на эффективность обучения оказывает сама группа, социальное положение ученика среди одногруппников.

Ученик за партой – частичка цельного механизма, пребывающего под руководством преподавателя. Мало переваливать ответственность на учителя, процесс слаженной работы – задача всех присутствующих.

Чуткий, опытный преподаватель способен скорректировать общий настрой. Но пассивность класса, страх перед публикой – скорее дело учащихся. Они способны самостоятельно развить личные навыки: проявить уверенность, скрыть застенчивость.

Поведение взрослых проектируется детскими годами: ребенок, проявляющий определённые черты в школьном возрасте, сохранит их в зрелом возрасте. Чтобы избежать сложных отношений с группой, сделать изучение иностранных языков эффективным, вспомните раздражающее в детстве поведение сверстников, проанализируйте сходства с собственным характером. Сделайте выводы.

Улучшить эффект помогут 3 простых правила.

Правило №1. Не равняйтесь на остальных

Ученики стремятся превосходить одногруппников, обиженно задают вопросы: «Я хуже всех?». Сравнение с другими не несёт пользы. Чаще вредит: снижается самооценка ученика, портятся отношения в группе.

Проводить сравнение важно, но как «оппонента» используйте собственные прежние состояния: например, до поступления на курсы английского языка. Пару месяцев назад вы не владели языком на более низком уровне, сейчас заметен качественный сдвиг: научились считать, читать.

Один ученик правильно произносит звуки, второй быстрее читает – это естественное биологическое явление, смиритесь. Сконцентрируйтесь на личных способностях. Развивайте сильные стороны, слабыми стимулируйте личностный рост. Тогда изучение иностранных языков одарит ценным опытом.

Правило №2. Не подсказывайте на уроках

Подсказки даются из добрых намерений, но они раздражают: отвечающего ученика лишают возможности собраться с мыслями, он не способен сосредоточиться и использовать накопленные знания. А ведь групповое изучение иностранных языков обязано дать всему коллективу одинаковую продуктивность, навыки.

Проявите терпение. Используйте подобные моменты для усовершенствования навыков: осознанно вслушайтесь в ответ, мысленно повторите предложение. Упражнение всем окажет пользу: вы оттачиваете знания, отвечающий осознаёт внимательность слушателей, понимает собственную значимость и избавляется от страхов, неловкости.

Правило №3. Проявляйте активность и наслаждайтесь получением знаний

Курсы английского языка периодически включают задания, требующие активных действий: движений учеников, быстрых ответов. Пассивно просидеть 2 часа урока сложно. Преподаватели прибегают к разного рода разминкам для разнообразия и упрощения учёбы. Пользуйтесь моментами, проявляйте заинтересованность.

Изучение иностранных языков, при правильном отношении, из обязанности перерастает в желанное хобби. Усвойте: успешно завершённые курсы английского языка открывают великие возможности. Группа – коллектив разносторонних людей, учитесь у них. Будьте позитивны – заряд энергии обеспечен.

В каталоге TAM.BY вы найдете отзывы студентов языковых школ и сможете выбрать курсы английского языка, занятия на которых принесут видимый результат.

 
 
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Урок, проведённый для группы, ученикам приносит разный результат: материал одинаковый, а восприимчивость к языку разная. Разберёмся, с чем это связано.

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