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Минобороны России заказало позолоченные пулеметы
После посещения Златоустовской оружейной фабрики министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать уникальную серию наградного оружия для военных,
Больше всего министра заинтересовал пулемет «Максим», украшенный в технике златоустовской гравюры на стали.
Все оружие, которое украсят золотом, будет приведено в небоевое состояние. Эксклюзивные образцы распишут с помощью таких ювелирных техник, как гравировка, травление, золочение, чернение, серебрение, рисовка и подрезка по металлу.
Стоимость одного золотого пулемета «Максим» составит более 7 миллионов российских рублей (порядка 118 тыс. долларов). Украшенный пистолет-пулемет Шпагина будет стоить от 300 тысяч российских рублей (5 тыс. долларов).
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Стоимость одного пулемета составит порядка 118 тыс. долларов.
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