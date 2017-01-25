После посещения Златоустовской оружейной фабрики министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать уникальную серию наградного оружия для военных, сообщает Defence.ru.



Фото: U74.ru

Больше всего министра заинтересовал пулемет «Максим», украшенный в технике златоустовской гравюры на стали.

Все оружие, которое украсят золотом, будет приведено в небоевое состояние. Эксклюзивные образцы распишут с помощью таких ювелирных техник, как гравировка, травление, золочение, чернение, серебрение, рисовка и подрезка по металлу.

Стоимость одного золотого пулемета «Максим» составит более 7 миллионов российских рублей (порядка 118 тыс. долларов). Украшенный пистолет-пулемет Шпагина будет стоить от 300 тысяч российских рублей (5 тыс. долларов).