﻿ Минобороны России заказало позолоченные пулеметы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минобороны России заказало позолоченные пулеметы

26.01.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После посещения Златоустовской оружейной фабрики министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать уникальную серию наградного оружия для военных, сообщает Defence.ru.


Фото: U74.ru

Больше всего министра заинтересовал пулемет «Максим», украшенный в технике златоустовской гравюры на стали.

Все оружие, которое украсят золотом, будет приведено в небоевое состояние. Эксклюзивные образцы распишут с помощью таких ювелирных техник, как гравировка, травление, золочение, чернение, серебрение, рисовка и подрезка по металлу.

Стоимость одного золотого пулемета «Максим» составит более 7 миллионов российских рублей (порядка 118 тыс. долларов). Украшенный пистолет-пулемет Шпагина будет стоить от 300 тысяч российских рублей (5 тыс. долларов).

Читайте также: «Смертельная классика»: топ-7 столетних оружейных ветеранов

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость одного пулемета составит порядка 118 тыс. долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились финалистки женского турнира Australian Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика