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Эксперт: как достичь зарплаты в $500 и не обвалить экономику?

26.01.2017 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В конце минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу довести в 2017 году среднюю номинальную начисленную зарплату по стране до 500 долларов в эквиваленте. По данным Белстата, в декабре средняя зарплата по стране составляла около 415 долларов, при этом в Минске она превысила 500 долларов.

"Необходимо понимать, что есть зарплаты номинальные, то количество рублей, которые мы получаем, и зарплаты реальные — зарплата, скорректированная на уровень инфляции. Так вот, если номинальная зарплата выросла, то реальная снижалась", — рассказала экономический эксперт радио Sputnik Беларусь Елена Ольшанская.

Эксперт: как достичь зарплаты в 0 и не обвалить экономику?
© Sputnik Виталий Тимкив
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Она процитировала позицию белорусских экономистов, о том, что видимо, необходимо пересмотреть систему управления государственной собственностью. Предприятия должны стремиться выпускать конкурентоспособную продукцию, стараясь обгонять своих конкурентов, не забывать об инновациях и капиталовложениях. Также стоит пересмотреть отношения с инвесторами. Хотя, полагают экономисты, так называемой "большой приватизации" в Беларуси пока ожидать не стоит.

"Беларусь уже идет по пути реформ. Но они достаточно медленные, и такие длинные реформы не приносят сиюминутного результата. Как правило, это лаг в три-пять лет", — подчеркнула эксперт.

Елена Ольшанская также отметила, что рост зарплат должен идти в ногу с ростом производительности труда. Об этом также говорила и глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".

Полностью беседу слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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