Минчане точно знают, что у Эстонии есть выход к морю и благоприятный климат для развития стартапов. Опрошенные корреспондентами Sputnik белорусы вспоминают об Эстонии как о прибалтийской стране с яркой архитектурой, в которой было бы хорошо побывать.



© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский Стройные легкоатлеты и вкусные конфеты: что в Беларуси знают о Латвии

Кто-то уточнил, что любит эстонский кинематограф. А кто-то и вовсе ничего не знает о стране, кроме базовых фактов о столице и стереотипах о ментальности эстонцев.

Что приходит в голову минчанам, когда они думают об Эстонии, смотрите в видеоопросе Sputnik.

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