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Кинематограф и море: что белорусы знают об эстонцах
26.01.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Минчане точно знают, что у Эстонии есть выход к морю и благоприятный климат для развития стартапов. Опрошенные корреспондентами Sputnik белорусы вспоминают об Эстонии как о прибалтийской стране с яркой архитектурой, в которой было бы хорошо побывать.
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
Кто-то уточнил, что любит эстонский кинематограф. А кто-то и вовсе ничего не знает о стране, кроме базовых фактов о столице и стереотипах о ментальности эстонцев.
Что приходит в голову минчанам, когда они думают об Эстонии, смотрите в видеоопросе Sputnik.
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У некоторых в Эстонии живут родственники, но многие опрошенные белорусы в этой стране ни разу не были.
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