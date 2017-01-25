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СМИ: задержан известный предприниматель Александр Кнырович

26.01.2017 13:11 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: задержан известный предприниматель Александр Кнырович

фото: myfin.by

О задержании бизнесмена стало известно в четверг, 26 января. Само задержание, по неофициальной информации, произошло накануне.

Эту информацию порталу TUT.BY сообщили неофициальные источники и бизнес-среде, а также родственники Александра.

О том, какие конкретно обвинения ему предъявлены, неизвестно.  Следственный комитет информацию о задержании Кныровича не подтвердил.

Александр Кнырович известен в Беларуси своими выступлениями и публикациями о проблемах белорусского бизнеса, в том числе — собственного.

В частности, предприниматель сетовал на огромную задолженность государственных заказчиков в строительном секторе. «На сегодняшний день у меня лично и у многих участников этого рынка зависли огромные деньги в гострестах. Когда они вернутся, я не знаю. Как я буду их забирать, я себе не представляю. А государство, как собственник этих объектов, никакой ответственности за них не несет, — рассказывал Кнырович. — По одному из предприятий общая задолженность за поставленную продукцию еще в 2015 году — 1,5 млн долларов. По одной Минской области. Это система ЖКХ», - цитирует бизнесмена TUT.BY.
 

 
 
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О задержании бизнесмена стало известно в четверг, 26 января. Само задержание, по неофициальной информации, произошло накануне.

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