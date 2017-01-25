Промышленными предприятиями Беларуси в 2016-м году произведено товаров и услуг в физическом выражении на 0,4% меньше, чем в 2015-м, и если бы не ограничение поставок нефти из России, 2016-й вышел бы «плюсовым»: большинство отраслей показало рост. Годовой индекс промышленного производства «нащупал дно» в январе 2016-го (-6,6%), и после этого начал постепенный подъем, опираясь, в том числе, на низкую сравнительную базу 2015-го, достигнув, в итоге, -0,4%

Добавленная стоимость, созданная промышленностью за год (чистый заработок стране), уменьшилась с прошлого года в сопоставимых ценах на 0,56% - больше, чем падение объема производства: это также следствие нефтяных санкций, ведь нефтепереработка – высокодоходный бизнес (тем более, что нефть в Беларусь идет по цене значительно ниже мировой), и сокращение производства в этом секторе чувствительно для чистой прибыли всей экономики.

В долларах же годовой объем промышленного производства упал в 2016-м значительно больше: $-эквивалент, $40 млрд - это уровень ниже 2007-го, на 14% меньше, чем в 2015-м и на 38,5% - чем в 2014-м. А добавленная стоимость, созданная промышленностью, составила менее $12 млрд экв.– меньше, чем в 2015-м на 18,1%, а в сравнении 2014-м – на 42%.

А ведь известно, что главное – не сколько произвел, а за сколько продал и сколько при этом заработал.

И если снижение выручки в долларах можно объяснить входящим ценовым фактором (падением цен на нефть и другое сырье), то еще большее уменьшение добавленной стоимости (чистого заработка) – еще большим удешевлением готовой продукции путем сокращения собственного чистого дохода. В качестве подтверждения - падение рентабельности с 11,6% до 10,3% по реализованной продукции, а рентабельность продаж – с 9,0% до 8,1% (за январь-ноябрь).

В сопоставимых же ценах промышленность Беларуси произвела в 2016-мгоду товаров и услуг где-то на уровне 2010-11 гг, а в сравнении с более далекими годами – намного больше. Это вытекает из годовых данных по индексу промышленного производства.

Цепной индекс за все годы государственности Беларуси показывает, исходя из данных Белстата, более чем 2-кратный рост промышленного производства с 1990-го года.

Объем промышленного производства в денежном выражении составил в 2016-м году Br79,415 млрд или $40,2 млрд в $-эквиваленте. $-эквивалент 2015-го - $46,8 млрд, 2012-го – рекордные $73,8 млрд, кризисного 2009-го - $46,2 млрд, 2007-го - $45,2 млрд, 2006-го - $38,6 млрд. То есть промышленность 2016-го года в долларах – где-то между 2006-м и 2007-м.

Удельный вес $-ценового фактора падения $-эквивалента 2016-го – 97,6%: долларовая дефляция цен и стоимостей в промышленности в этом году составила 13,8%. В прошлом $-дефляция в промышленности была наибольшей с конца 90-х – 23,4%, в 2009-м – 23,2%. Наибольший же рост долларовых цен был в 2008-м – на 23,3%.

Цепной индекс изменения показывает, что долларовые цены на промышленную продукцию в 2016-м были, в среднем, как в 2004-м. И это, как выше сказано, итог не только глобального падения цен на сырье, но и усиления конкурентности рынка, когда продать становится все труднее и приходится снижать цену в ущерб прибыли.

Текущая годовая статистика

С 2013-го года даже номинальный Br-рублях годовой объем промпроизводства сейчас растет очень медленно, несмотря на постоянное инфляционное приращение.

Долларовый эквивалент годового промышленного производства, после перерасчета Белстатом данных 2016-го года, где цифры, в основном, увеличились после корректировки, так и не опустился ниже уровня $40 млрд, а в декабре уже начал расти, и составил в календарном 2016-м $40,2 млрд . Это уровень середины 2007-го.

Рекодное же значение годового $-эквивалента остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-м. $-эквивалент календарного 2015-го - $46,8 млрд. «Дно» кризисного 2009-го - $46,1 млрд, девальвационного 2011-го - $57,6 млрд.

Начавшееся с февраля 2016-го снижение минусового индекса годового (12-месячного) промышленного производства, то есть улучшение этого макропоказателя промышленного сектора экономики Беларуси, сохраняется: с рекордного с 1998-го (-6,6% за календарный 2015-й) индекс поднялся до -0,4% за календарный 2016-й, и, очевидно, войдет в плюсовую зону уже в скором времени.

Наибольшее физическое падение производства в 2016-м году (в процентах к 2015-му) произошло в одном из наиболее значимых (удельный вес 13,2%, а до снижения поставок нефти - 15,7%) секторов промышленности – в производстве продуктов нефтепереработки - на 16,2%. Причина, естественно, нефтяные санкции России против Беларуси в ответ на неуступчивость последней в вопросе оплаты за природный газ и цены на него.

Среди других значимых отраслей промышленности сильное падение отмечено в «резиново-пластмассовой» (из-за сокращения выпуска автомобильных шин и пластмассовых окон (сказалось падение объема строительных работ в Беларуси)) – на 5,5% и в химической отраслях (из-за снижения выпуска калийных удобрений) – на 3,8%.

Наибольший же прирост отмечен в секторах «производство транспортных средств и оборудования» - на 12,6%, «производство изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации» - на 11,3%, и «производство электрооборудования» - на 9,8%

Индексы производства по отраслям промышленности Беларуси в 2016-м году (к 2015-му):

Участие секторов промышленности в создании -0,4%-го индекса объема промышленного производства в 2016-м году, где учитываются секторальные индексы и удельный вес сектора в промышленности – на диаграмме ниже.

По ней видно, что если бы не сокращение поставок нефти, и нефтепереработка не снизила бы из-за этого объем выпуска продукции, а осталась, хотя бы, на уровне 2015-го (то есть индекс производства продуктов нефтепереработки был бы 100%, а не 83,2%, как вышло), то, учитывая удельный вес нефтяной отрасли в промышленности (на сейчас - 13,2%), общий индекс промпроизводства Беларуси 2016-го года был бы где-то +0,8%: сокращение в секторе «производство кокса и продуктов нефтепереработки» отняло почти 1,3 процентных пункта в создании общего индекса.

С другой стороны, поддержанию индекса способствовал «плюс» в самой значимой отрасли белорусской промышленности (удельный вес в промышленности Беларуси – 26,0%) – производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий: этот сектор добавил 0,4 процентных пункта.

Сектор « производство транспортных средств и оборудования», показавший самый большой процент прироста в 2016-м, а также сектор «производство изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации», дали каждый больше чем по 0,2 плюсовых процентных пункта.

Динамика промышленного производства в формате «за период с начала года»

Индекс объема промышленного производства Беларуси в формате «за период с начала года», хотя остается минусовым 24 месяца подряд, но уже в январе 2017-го, возможно, станет плюсовым, основываясь на низкую сравнительную базу: в январе 2016-го было «дно» этого индекса (-6,8%).

Таким образом, заканчивается самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства после 90-х годов.

Помесячная статистика

Несмотря на то, что в IV квартале произошло еще большее снижение производства нефтепродуктов, в последние 2 месяца Белстат показывает самый большой месячный процент роста за 2 года - +5,1% (в формате “к соответствующему месяцу прошлого года”).

Правда, в ноябре-декабре 2015-го месячный индексы были минусовыми, что дает известную “фору”. Но если в ноябре 2015-го он был большим (-7,1%), то в декабре 2015-го – меньшим (-1,1%), чем в соответствующих месяцах 2016-го. Поэтому декабрьский объем производства отчетного года больше прошлогоднего, а с учетом того, что в декабре 2014-го был “плюс” (+3,1% к декабрю 2013-го), получается, что промышленность Беларуси в декабре 2016-го произвела больше, в сопоставимых цненах, чем даже в декабре 2013-го.

Таким образом, улучшению итогового индекса 2016-го способствовал хороший результат работы промышленности в декабре. И декабрьские индексы производства по отраслям промышленности (декабрь 2016-го к декабрю 2015-го) подтверждают это.

Как видно, сильнейшее падение производства нефтепродуктов (почти наполовину) не смогло снизить месячный индекс декабря по всей промышленности: в большинстве других отраслей ноябрьский индекс оказался выше 100%, в том числе в главном секторе белорусской промышленности - производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, удельный вес которого – наибольший в стране.

Но особенно сильно (на 86%) выросло в декабре производство транспортных средств (здесь, правда, сработал эффект низкой сравнительной базы: в прошлом году падение в этом секторе было наибольшим).

В сравнении с ноябрем выпуск промышленной продукции в декабре вырос, в сопоставимых ценах, на 1,3%.

Относительно ноября наибольший прирост в декабре также показан в секторе «производство транспортных средств и оборудования» – на 30,5%, но тоже с эффектом сравнительной базы - после того, как в ноябре там было рекордное, среди всех остальных видов промышленной деятельности, падение.

Наибольшее же падение в декабре относительно ноября произошло в металлургическом производстве (-9,7%).

Объем производства в декабре в денежном выражении – Br7,165 млрд. И это стало новым историческим максимумом этого месячного показателя (предыдущий был в июне 2016-го).

Долларовый эквивалент этой декабрьской суммы - $3,649 млрд, что тоже является новым рекордом, но только для 2016-го года. Исторически же максимальный $-эквивалент месячного объема производства - $6,764 млрд, зафиксирован в марте 2012-го. Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август).

Среднемесячный $-эквивалент объема выпущенной промышленной продукции в 2016-м - $3,349 млрд. В 2015-м было $3,853 млрд в среднем за месяц, в 2014-м - $5,449 млрд.

Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август), дно кризисного 2009-го - $3,334 млрд (февраль). Так что декабрьский $-эквивалент – где-то на уровне 6,5-летней давности (апрель 2009-го – $3,673 млрд). Хотя в физическом выражении объем промышленного производства сейчас больше.