Под Минском появятся Пекинский и Минский проспекты — в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Об этом рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .



Два главных проспекта Великого камня — на макете. Один упирается в железнодорожную станцию. Фото: Наталья Шарай



Строительство административного корпуса. Фото: Наталья Шарай

— Проспекты названы в честь столиц стран — основателей парка — Минский и Пекинский, а остальным улицам будут присваиваться наименования с учетом концепции камней — уже построены улицы Рубиновая, Сапфировая, Малахитовая, — рассказал Кирилл Коротеев.



Изначально улицы носили более прозаичные рабочие названия. Фото: Наталья Шарай

Скорость строительства парка не снижается — уже готовы дороги и инженерные сети в границах семи улиц стартовой зоны парка общей протяженностью 13 км.

«Это современные четырех- и шестиполосные автодороги с установленными мачтами наружного освещения, светофорными объектами, велодорожками и тротуарами», — рассказал Кирилл Коротеев.

О впечатляющих масштабах строительства REALTY.TUT.BY писал в сентябре 2016 года, когда перспективные стройки показывали всем руководителям стройотрасли в рамках семинара.