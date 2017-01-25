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В Великом камне будут Пекинский и Минский проспекты
Под Минском появятся Пекинский и Минский проспекты — в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Об этом рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев во время онлайн-конференции на сайте
— Проспекты названы в честь столиц стран — основателей парка — Минский и Пекинский, а остальным улицам будут присваиваться наименования с учетом концепции камней — уже построены улицы Рубиновая, Сапфировая, Малахитовая, — рассказал Кирилл Коротеев.
Скорость строительства парка не снижается — уже готовы дороги и инженерные сети в границах семи улиц стартовой зоны парка общей протяженностью 13 км.
«Это современные четырех- и шестиполосные автодороги с установленными мачтами наружного освещения, светофорными объектами, велодорожками и тротуарами», — рассказал Кирилл Коротеев.
О впечатляющих масштабах строительства REALTY.TUT.BY писал в сентябре 2016 года, когда перспективные стройки
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Парк строится удивительными темпами.
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