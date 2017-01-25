﻿ В Великом камне будут Пекинский и Минский проспекты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Великом камне будут Пекинский и Минский проспекты

26.01.2017 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Под Минском появятся Пекинский и Минский проспекты — в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Об этом рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.


Два главных проспекта Великого камня — на макете. Один упирается в железнодорожную станцию. Фото: Наталья Шарай

Строительство административного корпуса. Фото: Наталья Шарай

— Проспекты названы в честь столиц стран — основателей парка — Минский и Пекинский, а остальным улицам будут присваиваться наименования с учетом концепции камней — уже построены улицы Рубиновая, Сапфировая, Малахитовая, — рассказал Кирилл Коротеев.


Изначально улицы носили более прозаичные рабочие названия. Фото: Наталья Шарай

Скорость строительства парка не снижается — уже готовы дороги и инженерные сети в границах семи улиц стартовой зоны парка общей протяженностью 13 км.

«Это современные четырех- и шестиполосные автодороги с установленными мачтами наружного освещения, светофорными объектами, велодорожками и тротуарами», — рассказал Кирилл Коротеев.

О впечатляющих масштабах строительства REALTY.TUT.BY писал в сентябре 2016 года, когда перспективные стройки показывали всем руководителям стройотрасли в рамках семинара.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк строится удивительными темпами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Узнали из интернета". "Минсктранс" прокомментировал случай с зажатым в троллейбусе пассажиром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика