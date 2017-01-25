Видео, как троллейбус зажал дверями выходящего из салона пассажира и протащил несколько метров , размещенное вчера на AUTO.TUT.BY, вызвало бурную реакцию читателей. Произошедший случай нам прокомментировали в троллейбусном парке № 4 и ГП «Минсктранс».



Скриншот с видео

Об инциденте на предприятии узнали из новостей — водитель троллейбуса № 13 об этом на работе не сообщал. Вчера водитель работал на линии, потом в троллейбусном парке с него взяли объяснение: водитель сказал, что не заметил этого человека.

Между тем, читатель, приславший видео, пояснил: он посигналил водителю троллейбуса, вышел из машины и указал на пожилого человека, которого зажало в дверях — он стоял на остановке. Реакция водителя оказалась неожиданной: он включил аварийку, вышел из троллейбуса, выслушал очевидца, кивнул… и уехал.

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Руководство троллейбусного парка выехало на место происшествия для проведения расследования. Были опрошены работники киосков, которые находятся на остановке. Никто на остановке не видел, что произошло. Не было и просьб вызвать скорую или ГАИ.

Водителю троллейбуса, который зажал дверями пассажира, 30 лет, работает в парке около года, за это время никаких нарушений у него не было, жалоб от пассажиров также не поступало.

— Вина в действиях водителя есть: он не убедился в окончании посадки-высадки пассажиров и начал движение. Тем не менее, он потом остановился и вышел на остановочный пункт, но пострадавшего уже не было, в салоне людей тоже не было. Поэтому он принял решение о дальнейшем движении, — рассказал начальник управления безопасности движения «Минсктранса» Константин Гололобов. — Но водителя мы накажем — лишим премии, чтобы прочувствовал.

Константин Гололобов пояснил, что весь столичный общественный транспорт оборудован системой блокировки: если есть помеха, из-за которой двери полностью не закрылись, то автобус или троллейбус не сможет начать движение. В случае, если помеха появилась в закрывающихся дверях, то они автоматически открываются.

— В этот раз система открытия дверей не сработала, потому что, как видно на ролике, пассажир начал выходить из закрывающейся двери и зажало только его пальцы — на такую небольшую помеху блокировка не сработала, резинка на дверях просто обогнула пальцы.

В «Минсктрансе» отметили, что случаи, когда дверями общественного транспорта зажимают пассажиров, происходят довольно часто, но так, чтобы зажатый пассажир тянулся за транспортом — единичные происшествия. В большинстве таких случаев виноваты сами пассажиры.

— В зеркало заднего вида водитель видит не больше чем полтора метра от троллейбуса. А люди иногда резко выбегают из-за навесов, киосков, с ходу влетают в закрывающиеся двери. На Каменной Горке это происходит постоянно. Люди забывают, что есть правило, что после объявления об окончании высадки и посадки, пассажирам запрещено препятствовать закрытию дверей. Пассажирам надо быть более внимательными.