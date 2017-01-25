МИНСК, 26 янв — Sputnik. Следственный комитет и министерство внутренних дел категорически против, чтобы из Уголовного кодекса была исключена статья за лжепредпринимательство. Об этом представители данных ведомств заявили в парламенте на заседании круглого стола на тему "Уголовная политика в отношении преступлений против порядка осуществления экономической деятельности".

Ранее депутат от оппозиции, член комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анна Канопацкая внесла в парламент предложение исключить данную статью из УК Беларуси.

Данный депутат, а также ряд оппозиционных экспертов-экономистов, которые были приглашены на дискуссию в парламент, заявили, что наличие данной стать тормозит развитие бизнеса в стране. Кроме этого, вице-президент Минского столичного союза предпринимателей Лилия Коваль заявила, что предпринимателям "уже массово начали приходить письма счастья" от фискальных, контролирующих и надзорных органов. По ее мнению, это связано с наличием в законодательстве статьи о лжепредпринимательстве.

"За лжепредпринимательство в стране в 2016 году к ответственности было привлечено два человека, в 2017 году — пять. Это организаторы преступных групп, в подчинение которых входят от пяти до 20 человек, к которым этот состав преступления (лежпредпринимательство — Sputnik) не применяется", — заявил в ходе заседания круглого стола начальник отдела процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере экономики, финансово-кредитной системы и информационной безопасности Следственного комитета Беларуси Дмитрий Павловский.

По его словам, нет оснований утверждать, что существование уголовной ответственности за лжепредпринимательство каким-либо образом влияет на условия работы добросовестных субъектов хозяйствования. "Мы настоящих бандитов по ней не всегда можем привлечь к ответственности", — сказал Павловский. В данной связи он отметил, что статья дорабатывалась и требует еще доработки.

"Те, кто был осужден по данной статье — это те, кто организовал преступные лжепредпринимательские структуры, а не те, кто регистрировал фирмы. Количество субъектов хозяйствования, которые были вовлечены в эти структуры, только по Минску — составляет не менее 180", — сказал он.

"Мы не берем материалы финансовой разведки, тогда цифра будет в разы больше. Вот эти субъекты хозяйствования и стали поучать "письма счастья", — добавил он. Представитель СК также подчеркнул, что ослабление контроля за тем, как в стане ведется бизнес, может иметь серьезные негативные последствия. "ФАТФ пригрозит отключением от системы "Виза" — вам это надо?" — обратился к представителям предпринимательского сообщества Павловский. Он также подчеркнул, что в стране существует и скрытая лжепредпринимательская деятельность.

"Лжепредприниматели существуют. А те, кто извлекает выгоду, играя на рынке теневых услуг, никакого отношения к предпринимателям не имеют", — сказал он. При этом представитель СК подчеркнул, что статья о лжепредпринимательстве требует корректировки, но исключать ее из Уголовного кодекса нельзя. "Такова позиция следственного комитета по данному вопросу", — сказал он.

В свою очередь старший уполномоченный по особо важным делам ГУПЭП МВД Владимир Предко также заявил, что МВД настаивает на том, чтобы данная статья была оставлена в Уголовном кодексе.