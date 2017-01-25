В январе пользователи Инстаграма обратили внимание на сходство жителя Красноярска Николая Последа с британским актером Дэниэлом Рэдклиффом, сообщает tjournal.ru . Из-за круглых очков молодого человека сравнили с Гарри Поттером, роль которого исполнял Рэдклифф, и сделали героем шуток и материалов СМИ.



@anupliy

О существовании «двойника» Гарри Поттера в рунете узнали после записи одной из пользователей Твиттера, заметившей, что парень в Инстаграме очень похож на придуманного Джоан Роулинг волшебника. Об этом ему напоминали и в комментариях под фотографиями. Николаю писали названия заклинаний и что ему «только молнии на лбу не хватает».

Николай рассказал, что работает «мерчендайзером на шоколадках и печенье» в Красноярске. По его словам, сходство с Гарри Поттером в работе ему скорее мешает, потому что «мало приятного, когда на тебя пялятся, именно пялятся, а не смотрят».



@anupliy

@anupliy

@anupliy

@anupliy

Когда люди стали замечать, что ты похож на Дэниэла Рэдклиффа?

Около пяти лет назад мне об этом впервые сказали друзья.

И как часто на схожесть обращают внимание?

Ежедневно.

И как реагируют? Бывает, что люди подходят, просят сфотографироваться или дать автограф?

Чаще люди проходят и говорят тем, с кем они идут, мол, смотри, Гарри Поттер. Фотографируются тоже, но не часто (и слава Богу), автограф не просили. Но пару раз со мной начинали говорить на английском.

Есть положительные стороны у такого сходства?

Да, есть. Позвали стать лицом рекламной кампании Big Yorker (красноярская сеть ресторанов быстрого питания).

Раньше не поступало подобных предложений? Тот же «российский Ди Каприо» снимался в пародии на «Титаник».

Нет, не поступало.

А как ты вообще относишься к вселенной «Гарри Поттера»?

Я фанат. Перечитывал раз шесть-восемь, точно не помню уже.

А фильмы?

В том числе и фильмы. Пересматриваю иногда. Только «Кубок огня» не очень нравится.

Было когда-нибудь такое, чтобы тебя сравнили с другими персонажами, которых играл Рэдклифф? Например, подходит человек и говорит: «да ты же вылитый герой фильма „Человек — Швейцарский нож“»?

Нет, такого не было. В основном люди и не знают, как зовут этого самого Гарри Поттера.