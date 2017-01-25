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"Пару раз со мной начинали говорить на английском": двойник Гарри Поттера нашелся в Красноярске
В январе пользователи Инстаграма обратили внимание на сходство жителя Красноярска Николая Последа с британским актером Дэниэлом Рэдклиффом, сообщает
О существовании «двойника» Гарри Поттера в рунете узнали после записи одной из пользователей Твиттера, заметившей, что парень в Инстаграме очень похож на придуманного Джоан Роулинг волшебника. Об этом ему напоминали и в комментариях под фотографиями. Николаю писали названия заклинаний и что ему «только молнии на лбу не хватает».
Николай рассказал, что работает «мерчендайзером на шоколадках и печенье» в Красноярске. По его словам, сходство с Гарри Поттером в работе ему скорее мешает, потому что «мало приятного, когда на тебя пялятся, именно пялятся, а не смотрят».
Когда люди стали замечать, что ты похож на Дэниэла Рэдклиффа?
Около пяти лет назад мне об этом впервые сказали друзья.
И как часто на схожесть обращают внимание?
Ежедневно.
И как реагируют? Бывает, что люди подходят, просят сфотографироваться или дать автограф?
Чаще люди проходят и говорят тем, с кем они идут, мол, смотри, Гарри Поттер. Фотографируются тоже, но не часто (и слава Богу), автограф не просили. Но пару раз со мной начинали говорить на английском.
Есть положительные стороны у такого сходства?
Да, есть. Позвали стать лицом рекламной кампании Big Yorker (красноярская сеть ресторанов быстрого питания).
Раньше не поступало подобных предложений? Тот же «российский Ди Каприо» снимался в пародии на «Титаник».
Нет, не поступало.
А как ты вообще относишься к вселенной «Гарри Поттера»?
Я фанат. Перечитывал раз шесть-восемь, точно не помню уже.
А фильмы?
В том числе и фильмы. Пересматриваю иногда. Только «Кубок огня» не очень нравится.
Было когда-нибудь такое, чтобы тебя сравнили с другими персонажами, которых играл Рэдклифф? Например, подходит человек и говорит: «да ты же вылитый герой фильма „Человек — Швейцарский нож“»?
Нет, такого не было. В основном люди и не знают, как зовут этого самого Гарри Поттера.
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Российский "Дэниэл Рэдклифф" работает мерчендайзером и ежедневно слышит о своём сходстве с персонажем фильмов.
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