В Минске задержан соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и минского бара Bristle бизнес-ангел Александр Кнырович.

Информацию подтвердили несколько источников в бизнес-кругах и знакомые задержанного.

«Следственным комитетом Александр Кнырович не задерживался», – сообщил Еврорадио начальник пресс-службы СК Сергей Кабакович. Это значит, делом Кныровича занимаются или в Комитете госконтроля, или в КГБ.

По словам сотрудников компании «Сармат-СТИ», соучредителем которой он является, ничего конкретного о задержании Кныровича неизвестно. Еще одним проектом Кныровича является минский бар Bristle – там он тоже в последние дни не появлялся. Телефон бизнесмена отключен.

Кнырович – не только известный бизнесмен, но и активный публицист, много писавший о проблемах белорусского бизнеса, в том числе – собственного.

«Говорят, у Александра были проблемы по бизнесу, но в чем конкретно его обвиняют, пока мне не известно», – сказал tut.by знакомый бизнесмена.

При этом Онлайнер сообщает о том, что Кныровича накануне вызвали на допрос в качестве свидетеля, а уже сегодня стало известно, что он задержан. По информации портала, известного бизнесмена, бизнес-ангела и довольно популярную медийную личность задержали по подозрению в даче взятки чиновнику. Возникли у сотрудников органов вопросы также к сотрудничеству Кныровича с российскими поставщиками.

БДГ следит за развитием событий. По неофициальной информации Кнырович находится в СИЗО КГБ.