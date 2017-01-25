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Александр Кнырович задержан в Минске
В Минске задержан соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и минского бара Bristle бизнес-ангел Александр Кнырович.
Информацию подтвердили несколько источников в бизнес-кругах и знакомые задержанного.
«Следственным комитетом Александр Кнырович не задерживался», – сообщил
По словам сотрудников компании «Сармат-СТИ», соучредителем которой он является, ничего конкретного о задержании Кныровича неизвестно. Еще одним проектом Кныровича является минский бар Bristle – там он тоже в последние дни не появлялся. Телефон бизнесмена отключен.
Кнырович – не только известный бизнесмен, но и активный публицист, много писавший о проблемах белорусского бизнеса, в том числе – собственного.
«Говорят, у Александра были проблемы по бизнесу, но в чем конкретно его обвиняют, пока мне не известно», – сказал
При этом
БДГ следит за развитием событий. По неофициальной информации Кнырович находится в СИЗО КГБ.
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В Минске задержан соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ» и минского бара Bristle бизнес-ангел Александр Кнырович. Информацию подтвердили несколько источников...
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