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В Минске женщина попала под трамвай
Авария произошла 26 января, около 13.10, на проспекте Машерова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели. Информацию подтвердили в ГАИ Центрального района.
По предварительной информации, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Трамвай сбил 56-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход с многочисленными переломами госпитализирована.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла 26 января, около 13.10, на проспекте Машерова.
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