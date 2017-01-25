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В Минске женщина попала под трамвай

26.01.2017 13:50 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 26 января, около 13.10, на проспекте Машерова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели. Информацию подтвердили в ГАИ Центрального района.

По предварительной информации, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Трамвай сбил 56-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход с многочисленными переломами госпитализирована.

(Будет дополнено.)

 
 
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Авария произошла 26 января, около 13.10, на проспекте Машерова.

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