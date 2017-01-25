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Снова о 500. Президент предложил скептикам уйти из власти, а бизнесу - платить сотрудникам больше

26.01.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Снова о 500. Президент предложил скептикам уйти из власти, а бизнесу - платить сотрудникам больше

фото: nn.by

По его словам, зарплата в 500 долларов - это не заоблачная цифра и не популизм.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками 26 января, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, то поскольку в декабре прошлого года средняя зарплата превысила 400 долларов, достичь 500 будет реально.

Скептикам, которые, по словам президента, есть и в правительстве, Лукашенко предложил просто оставить должности: "Невозможно - клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям".

Отдельно Лукашенко остановился на зарплатах в частном секторе: "Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо, олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить?».

«Много не прошу, - подчеркнул Лукашенко. – 500 долларов. Вот надо выйти на 500, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду". 

 
 
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По его словам, зарплата в 500 долларов - это не заоблачная цифра и не популизм.

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