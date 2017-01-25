Зарплата в 500 долларов — «не заоблочная цифра и не популизм», а реально достижимая в этом году цель, уверил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, передает БЕЛТА.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— У нас нет такой катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам надо повышать жизненный уровень, — сказал президент. — Средняя зарплата в 500 долларов — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500.

«Скептикам в правительстве», которые говорят о невозможности достижения такого уровня зарплаты, президент посоветовал «сложить портфель» и уйти.

— Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям.

Президент подчеркнул несправедливость ситуации, когда доходы богатых во много раз превышают доходы бедных слоев населения.

— Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо, олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? Поэтому это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить. Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду.

Александр Лукашенко считает, что зарплата в 500 долларов волне приемлема для страны, где бесплатные образования и медицина, дешевые услуги ЖКХ и бензин. Для зарплаты выше людей придется пришлось бы лишать этих социальных благ:

— Я могу вам завтра дать 1000 долларов. Но — пришли учиться в школу — плати, как на Западе; кинулся в науку — плати. Поэтому лучше нам не ломать то, что есть, а это потихонечку совершенствовать, — подчеркнул президент.

Напомним, в ноябре прошлого года президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Последний раз такую зарплату белорусы получали в декабре 2014 года. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил, что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

Как известно, средняя зарплата за декабрь по стране превысила 400 долларов, однако нужно учитывать, что она, как правило, содержит годовые бонусы и выплаты работникам. В январе получки белорусов традиционно снижаются. В ноябре же прошлого года в среднем мы зарабатывали 370 долларов.