|
Налоговая: чаще всего от налога на тунеядство просят освободить уехавшие в Россию
Белорусы, которые в 2015 году проживали в России, чаще всего обращаются в налоговую, чтобы их освободили от уплаты сбора на тунеядство. Об этом во время онлайн-конференции
— Чаще всего за освобождением (от налога на тунеядство. — Прим. FINANCE.TUT.BY) обращаются лица, которые проживали в Российской Федерации, — сказал Андрей Ковалевский.
Белорусы, проживающим в России, могут получить извещение на уплату налога из-за того, что «ни один госорган не может сказать, сколько дней гражданин проживал в РФ». Напомним, налоговая
Чтобы подтвердить нахождение в России 183 дней и больше в году, нужно предоставить в налоговую определенные документы. Их список может отличаться в зависимости от ситуации.
К примеру, тем, кто в 2015 году работал в России, нужно
Ранее правозащитники
По последним данным, налог уже уплатили 35 тысяч человек, они перечислили в казну 10,5 миллиона новых рублей. Всего налоговая отправила более 440 тысяч извещений на уплату налога.
Уплатить налог нужно до 20 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам, которые пребывали в России больше 183 дней в 2015 году, нужно подтвердить это в налоговой, чтобы не платить сбор на тунеядство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии