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Налоговая: чаще всего от налога на тунеядство просят освободить уехавшие в Россию

26.01.2017 14:17 — Разное | Tut.by  
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Белорусы, которые в 2015 году проживали в России, чаще всего обращаются в налоговую, чтобы их освободили от уплаты сбора на тунеядство. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании начальник управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.


Фото: zyalt.livejournal.com/

— Чаще всего за освобождением (от налога на тунеядство. — Прим. FINANCE.TUT.BY) обращаются лица, которые проживали в Российской Федерации, — сказал Андрей Ковалевский.

Белорусы, проживающим в России, могут получить извещение на уплату налога из-за того, что «ни один госорган не может сказать, сколько дней гражданин проживал в РФ». Напомним, налоговая не располагают информацией о тех, кто выехал в те страны, с которыми у Беларуси отсутствует пограничный контроль.

Чтобы подтвердить нахождение в России 183 дней и больше в году, нужно предоставить в налоговую определенные документы. Их список может отличаться в зависимости от ситуации.

К примеру, тем, кто в 2015 году работал в России, нужно предоставить подтверждение от нанимателя о том, что специалист действительно трудился в компании. При этом надо указать, какую работу он выполнял и в какой период.

Ранее правозащитники рассказывали, что большинство «тунеядцев», которые приходят за юридической помощью, — мужчины от 20 до 50 лет. Как правило, они работают в России «по-черному» и получают зарплату в конверте.

По последним данным, налог уже уплатили 35 тысяч человек, они перечислили в казну 10,5 миллиона новых рублей. Всего налоговая отправила более 440 тысяч извещений на уплату налога.

Уплатить налог нужно до 20 февраля.

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Белорусам, которые пребывали в России больше 183 дней в 2015 году, нужно подтвердить это в налоговой, чтобы не платить сбор на тунеядство.

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