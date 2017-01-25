28-летний полузащитник футбольной сборной Беларуси Иван Маевский подписал контракт с «Астаной», сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.



Иван Маевский в форме сборной Беларуси в матче с командой Болгарии. Фото: abff.by

Иван Маевский уже приступил к тренировочному процессу с командой на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

На протяжении предыдущих двух сезонов Маевский выступал в российской премьер-лиге в составе махачкалинского «Анжи», с которым недавно (из-за финансовых проблем клуба) расторг контракт, действовавший до середины 2018 года. После расставания с «Анжи» сообщалось, что он может перейти в «Оренбург», где выступают белорусы Александр Гутор, Павел Нехайчик и Михаил Сиваков.

Однако в итоге Маевский перебрался в «Астану», которая выигрывала золото чемпионата Казахстана три года подряд (2014, 2015, 2016).

За «Астану» выступает также защитник сборной Беларуси Игорь Шитов.

В 2015 году этот клуб, основанный в 2009-м, впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а летом 2016-го пробился в групповую стадию Лиги Европы, одолев футболистов БАТЭ.

С 2015 года Иван Маевский регулярно вызывается в национальную сборной Беларуси, в составе которой провел 12 игр.

Иван Маевский способен сыграть как на позиции опорного, так и центрального полузащитника.

Профессиональную карьеру воспитанник речицкого футбола Иван Маевский начал поздно, в 20 лет дебютировав в калинковичской «Вертикали» (2008−2009), выступавшей во второй лиге (Д3).

Затем были «Партизан» (Минск, 2009−2011), ФК «Минск» (2012−2014), «Завиша» (Польша, 2015), «Анжи» (Россия, 2015−2016).

Обладатель Кубка Беларуси (2013).