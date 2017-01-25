﻿ Борткевич: самое страшное в искусстве – смешение жанров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Борткевич: самое страшное в искусстве – смешение жанров

26.01.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Один из самых узнаваемых голосов Беларуси, человек непростой судьбы, познавший головокружительный успех, любимец миллионов, в расцвете сил и таланта покинувший родину, нашедший силы вернуться… Леонид Борткевич с высоты богатейшего жизненного опыта поделился с ведущими радио Sputnik Беларусь своими взглядами на современную популярную музыку и искусство в целом.

Возвращение "виниловой" культуры на фоне некой паузы в современном искусстве обуславливается неизбежной цикличностью бытия, считает Борткевич. На смену технообразным методам неизбежно придет "работа души" и приоритет живого искусства, основанного на мелодизме.

Борткевич: самое страшное в искусстве – смешение жанров
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Борткевич о Мулявине: он чувствовал шлягеры и не любил дилетантов

"Сейчас мелодии не нужны, нужны ритмичные песни, и если песня лирична, ее никто не берет на радио, так как это "неформат". Везде, во всем сегодня идет смешение жанров. Когда выходишь на сцену, нельзя ставить целью смешить или развлекать, нужно просто делиться своим искренним отношением к тому, что ты делаешь", — говорит "песняр".

Сегодня уже появилась необходимость в цензуре, сегодня все решают деньги, но при этом теряется сердце и душа. На экране — одни и те же. Сколько можно?

"Может мы дождемся опять золотого времени, или рождение нового жанра, за которым все "побегут", но пока я не вижу даже попыток", — констатирует Борткевич.

Аудиозапись интервью с легендарным песняром слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич рассуждает в студии радио Sputnik Беларусь об особенностях современного искусства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске женщина попала под трамвай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика