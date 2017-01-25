Один из самых узнаваемых голосов Беларуси, человек непростой судьбы, познавший головокружительный успех, любимец миллионов, в расцвете сил и таланта покинувший родину, нашедший силы вернуться… Леонид Борткевич с высоты богатейшего жизненного опыта поделился с ведущими радио Sputnik Беларусь своими взглядами на современную популярную музыку и искусство в целом.

Возвращение "виниловой" культуры на фоне некой паузы в современном искусстве обуславливается неизбежной цикличностью бытия, считает Борткевич. На смену технообразным методам неизбежно придет "работа души" и приоритет живого искусства, основанного на мелодизме.



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"Сейчас мелодии не нужны, нужны ритмичные песни, и если песня лирична, ее никто не берет на радио, так как это "неформат". Везде, во всем сегодня идет смешение жанров. Когда выходишь на сцену, нельзя ставить целью смешить или развлекать, нужно просто делиться своим искренним отношением к тому, что ты делаешь", — говорит "песняр".

Сегодня уже появилась необходимость в цензуре, сегодня все решают деньги, но при этом теряется сердце и душа. На экране — одни и те же. Сколько можно?

"Может мы дождемся опять золотого времени, или рождение нового жанра, за которым все "побегут", но пока я не вижу даже попыток", — констатирует Борткевич.

Аудиозапись интервью с легендарным песняром слушайте на радио Sputnik Беларусь.