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Линкявичюс о БелАЭС: Факты искажаются

26.01.2017 14:18 — Разное | Ежедневник  
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Линкявичюс о БелАЭС: Факты искажаются

фото: ru.delfi.lt

В эфире радиостанции Ziniu radijas министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что информация, предоставляемая белорусской стороной, не соответствует реальному положению дел.

"Факты искажаются. Информация по вопросам безопасности атомной станции предоставляется Беларусью избирательно", - цитирует выступление министра ТАСС. На основе избирательно поданных фактов белорусская сторона, по словам Линкявичюса, "очень любит делать обобщенные выводы об успешности всего проекта".

Министр прокомментировал итоги миссии МАГАТЭ, которая работал в Беларуси с 16 по 20 января. По словам Линкявичюса, Литва ставит общие выводы о безопасности станции под сомнение. "Эксперты оценивают только те сегменты, которые указаны Беларусью", - пояснил министр.

 
 
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В эфире радиостанции Ziniu radijas министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что информация, предоставляемая белорусской стороной, не соответствует...

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