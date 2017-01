Они пришли в сферу IT еще тогда, когда перфокарты только-только сменялись дискетами, остались в программировании в смутные 90-е, когда сотрудники НИИ массово уходили в куда более «перспективные» профессии: «челноки», продавцы на рынке. РАБОТА.TUT.BY разыскала несколько семей, которые, несмотря на молодость белорусской IT-индустрии, уже можно назвать династиями программистов.

«Я поступил на факультет прикладной математики и информатики в такое время, когда работа программиста была непрестижной. Друзья меня жалели: зачем ты, умный парень, пошел туда? Вот — юрист, товаровед — хорошие специальности — рассказывает Сергей Миюсов, инженер EPAM. — Мы писали код на бланках, женщины переносили его на перфокарты, а перфокарты мы уже „скармливали“ огромному компьютеру. Я из поколения, когда компьютеры были большие, а код — маленький».

Отец Сергея всю жизнь проработал на вагоноремонтном заводе, его старший брат тоже поработал там несколько лет, а вот его самого учительница математики, любимого школьного предмета, уговорила поступать на мехмат.

Опять же, все могло сложиться иначе: он не прошел по конкурсу, тоже пошел на завод — правда, уже «гораздо ближе к IT» — на «Электронику» ПО «Интеграл», поработал там до армии. «В армии и решил: хочу поступать на факультет прикладной математики. Учили по широкому профилю: ты и математик, ты и программист», — вспоминает Сергей Миюсов.

У его сына Алексея, работающего в одной компании с отцом, на проекте, связанном с искусственным интеллектом, при выборе профессии уже был пример: «Отец в любом случае повлиял. Я ходил к нему на работу, было очень интересно. Это перспективное направление — плюс, скучно мне не будет в любом случае».

Новое поколение IT-шников видит перспективы этой индустрии — и профессиональные и финансовые. Их отцам, приходившим в еще только зарождавшуюся сферу, разглядеть это было гораздо сложнее.

«Когда я пришел в IT, программисты были где-то на уровне дворника по зарплате, а „продвинутая“ молодежь стояла очереди в перспективные юристы и экономисты», — вспоминает представитель еще одной династии, работающей в EPAM, Алексей Бредихин.

Сын военного, отучившийся в 90-е на факультете прикладной математики и информатики БГУ, уже не застал компьютеры на перфокартах: «До меня на факультете в основном обучались женщины, но я пришел в переломный момент, когда на него приходило все больше парней. Компьютеры стали более доступны, механическая работа перешла в творческую».

Алексей, осуществляющий супервайзинг нескольких международных проектов, приводил сына Юру на детские праздники в EPAM, и просто на работу, усаживал рядом, и тот с раннего детства вдохновлялся работой отца. Способности к математике в их семье «передаются по наследству», и закончив математическую гимназию парень поступил на тот же факультет, который закончил отец.

«Университет давал знания медленнее, чем мне хотелось бы. И я понял, чтобы расти, нужно где-то работать, получать практические знания. EPAM, в котором работал отец, дает возможность студентам даже без опыта работы прокачаться и попробовать себя на реальных проектах. Если у тебя есть знания и желания — «двери открыты», — рассказывает Юрий, работающий с Big Data.

В IBA мы обнаружили, возможно, самую большую семью программистов: в компании работает два брата, жена одного из них и две дочери.

Старший Владимир и младший Василий Бартоши, пришли в компанию из НИИ ЭВМ, коллектив которого когда-то стал костяком IBA. Перед их глазами был пример коллег, многие из которых в начале 90-х ушли из института, однако семья Бартош поступила иначе.

«Было очень сложно. Работа была направлена на союзные проекты, и когда СССР распался, ее практически не стало. Многие знакомые ушли, в основном в торговлю. Нам же было жалко бросать свою профессию», — вспоминает Василий.

«Смутное время» кончилось относительно быстро, возникла компания IBA, пошли первые зарубежные заказы. Владимиру, в частности, повезло решать такие интересные задачи, как «проблема 2000» и перевод ПО на евро, когда Европа переходила на общую валюту.

Кстати, династия началась даже не с братьев: их мама была преподавателем математики, а позднее и информатики, когда этот предмет стал в школе обязательным.

Первое знакомство братьев с информатикой состоялось по книге, найденной в маминой библиотечке. В ней рассказывалось о методиках преподавания математики: «Там было про логарифмические линейки, калькуляторы, а в конце книги — что самое интересное — была переводная американская статья про основы программирования. И даже были примеры программ на каком-то языке, может Бейсике, не помню, — рассказывает Владимир. — Было непонятно, но очень интересно. Автор писал, что за этим будущее — и прав оказался американец».

Профессиональное образование братья Бартош получили в БГУ на мехмате. Там же училась супруга Владимира Зоя: «Программирование в те годы уже преподавали, но мало. Чуть больше о нем удалось узнать, когда на втором курсе почти всей группой мы выбрали кафедру численных методов и программирования, реальные знания, опыт и понимание были получены уже непосредственно на работе».

Следующее поколение семьи, сестры Наталия и Татьяна (дочери Владимира и Зои), обе закончившие гимназию с золотой медалью, по примеру родителей и дяди, тоже выбрали мехмат БГУ, а для работы — IBA. Наталия, системный программист, говорит: «Никто из взрослых не настаивал на выборе профессии, но школьная информатика и работа родителей и дяди вдохновили стать именно программистом. И об этом я нисколько не жалею «.

У Татьяны были мысли стать учителем математики, как ее бабушка. В детстве родители несколько раз брали ее и сестру к себе на работу: «В то время мне было не совсем понятно, что делают люди за мониторами. Знала только, что «программируют».

А вообще мне всегда было интересно разбираться с компьютером, цифровой техникой, подключать, настраивать что-то, разбираться, как работает. В школьные годы я самостоятельно изучала создание анимации и работу в графических редакторах. Дома всегда были свежие выпуски компьютерных газет и журналов".

Татьяна участвовала в олимпиадах по математике и программированию, а затем поступила в БГУ на мехмат. На новую специальность «Веб-программирование и интернет-технологии». Про выбор компании для работы Татьяна шутит: «То ли память о ежегодных новогодних конфетах от IBA, то ли просто доверие к компании сработало».

«Работа программистом — это всегда бесконечное изучение чего-то нового и развитие. По-моему, это нельзя не любить», — считает Татьяна. С ней безоговорочно соглашается не только сестра, но и старшее поколение, которое приходило в IT еще когда компьютеры были огромными, код коротким, а перспективы — очень туманными.