Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о подготовке команды к матчу с «Югрой».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня мы будем играть с командой, которая по стилю очень схожа с «Автомобилистом». Это очень опасная команда, которая ориентирована на быстрый переход из обороны в атаку. «Югра» не очень любит проводить много времени в своей зоне. Когда они перехватывают шайбу, то стараются как можно быстрее доставить ее игроку, который способен растянуть нашу оборону. Нам надо быть очень внимательными к этому аспекту.

Как я уже говорил на прошлой пресс-конференции, такая манера игры доставила нам достаточно проблем в прошлом матче. У нас было время, чтобы изучить наши действия и максимально скорректировать их для сегодняшнего матча. Эта тема была главной на командном собрании сегодня утром. Кроме того, «Югра» очень быстрая и подвижная команда. Думаю, если мы сможем сыграть спокойно и дисциплинированно, а также будем умело распоряжаться шайбой, то победа будет за нами. Все будет зависеть от нас.

— Павел Казакевич и Никита Мицкевич какое-то время уже тренируются с командой. Заметен ли прогресс этих ребят по сравнению с их прошлым визитом в стан минских динамовцев?

— Если быть честным, то эти парни здесь, потому что нам надо улучшать нашу игру в обороне. Наша основная группа защитников должна знать, что если они будут не готовы играть или перестанут соответствовать нашим стандартам, то у нас есть игроки, которые отберут у них работу. Сегодня Павел Казакевич получит возможность показать, на что он способен в игре. Это отличная возможность проявить себя для этого парня. Сегодня мы хотим увидеть в его исполнении именно то, что мы от него ждем. Он должен сыграть просто, быстро перемещать шайбу в атаку, хорошо обороняться и ехать на смену. Этот процесс он должен будет повторять раз за разом сегодня. Этот матч — шанс для Павла и звоночек для наших основных защитников. Они должны знать, что если они будут играть недостаточно хорошо, то им найдется замена. Это часть работы. Они должны выполнять свою работу каждый вечер.

— Что можете сказать о составе на сегодня?

— Ну, я уже немного приоткрыл завесу тайны. Сегодня на льду появится Павел Казакевич. Артур Гаврус также вернется в состав.

— Сезон близится к концу, результаты команд сейчас как никогда плотные. Скажите, часто ли вы заглядываете в турнирную таблицу?

— Мы хорошо осведомлены о положении команд в таблице. Мы хорошо знаем о том, сколько очков, у какой команды, сколько матчей кому осталось провести, какие у кого счастливые номера, называйте это как хотите. Наша команда знает, что все эти вещи мы не можем контролировать.

У нас есть 10 матчей впереди, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы получить необходимый результат в конце сезона. Нам необходимо сплотиться командой, и показать на что мы способны. Мы знаем, на что мы способны, когда четко следуем плану на игру и выкладываемся на льду по полной программе. Если мы будем выполнять все, что от нас требуется на протяжении следующих 10 матчей, то мы будем в полном порядке. Нет никаких спекуляций по поводу нашего места в таблице, по поводу игры других команд.

У нас впереди 10 матчей, нам необходимо проделать еще огромный объем работы. Сегодня мы находимся в хорошем положении, нам нельзя расслабиться и позволить этому измениться в последние моменты сезона.