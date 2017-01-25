Минобразования решило разъяснить нововведения, «вызвавшие общественный резонанс»: посещение школы по субботам останется добровольным.

Как сообщается на сайте ведомства, существенных изменений в работе педагогов не произойдет: согласно белорусским законам, рабочая неделя педагогов не может превышать 36 рабочих часов, а Кодекс об образовании предусматривает шестидневную учебную неделю. Поэтому приказ Игоря Карпенко от 19 января №21 «О совершенствовании организации шестого школьного дня» принципиальных изменений не привнесет.

«Что касается более активного вовлечения в шестой школьный день педагогов-предметников, то здесь предполагается, что руководители учреждений образования, как и ранее, будут планировать расписание шестого школьного дня с учетом организации факультативных занятий для учащихся 9-11 классов, стимулирующих - для одаренных и талантливых детей, поддерживающих для слабо успевающих. Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов дополнительных занятий именно в этот день, разгрузит для ребят основную учебную неделю. Также в этот день учителя-предметники могут проводить - предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и др.», - говорится в комментарии ведомства.

Там также отмечается, что посещение учащимися и гимназистами мероприятий шестого школьного дня дело добровольное.