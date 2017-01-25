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Еще одной крепостью "Игры Престолов" станет Bastille: открыты подробности последнего сезона

26.01.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
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Накануне выступления группы в Минске 1 марта стало известно, что Bastille снялись в последнем сезоне «Игры престолов». Кого именно они сыграют, пока неизвестно. Сцены с музыкантами уже полностью отсняты и переданы в монтажную студию.

Фанаты «Игры Престолов» в ожидании седьмого сезона строят самые невероятные предположения: стена падет не по причине неожиданно теплой зимы — рухнет заклятие, делающее ее неприступной. Может выясниться, что Джон Сноу, Тирион и Дейнерис состоят в тесном родстве. А у Бриенны Тарт наметится романтический поворот в судьбе, и замешан в нем будет Джейме Ланнистер. Но пока это только догадки.


Зато сегодня стало точно известно, кого мы увидим в седьмом сезоне — группу Bastille в полном составе. В интервью журналу Vogue обаятельный фронтмен коллектива Дэн Смит признался, что все эпизоды с участием группы были отсняты на прошлой неделе в карьере Волф Хилл в Северной Ирландии и уже отправлены на студийную обработку.

Продюсеры сериала решили не тратиться на искусственный снег и отложили съемки зимних сцен, дожидаясь, пока не выпадет настоящий. Потому и премьера задержалась на несколько месяцев. Какую роль в судьбе Черного замка сыграет Bastille, мы увидим только летом или даже в начале осени. Зато самих романтичных британцев — совсем скоро: 1 марта они выступят в столичном Falcon Club Arena.


Для Bastille съемки в зимней саге — лишь один из этапов карьеры. Недавно стало известно, что музыканты номинированы на BRIT Awards-2017 как лучшая британская группа вместе с The 1975, Biffy Clyro, Little Mix и Radiohead. Победят ли Bastille, узнаем 22 февраля.

Но, конечно, главное событие этого года для Bastille — мировое турне Wild World. Группа даст концерты в США, Канаде и Европе: Австрии, Франции, Италии, Испании, Германии, Финляндии, Люксембурге, Швейцарии и Беларуси.

Шоу группы Bastille в Минске состоится 1 марта в Falcon Club Arena. Белорусы смогут увидеть и услышать вживую Pompeii, Good Grief и другие хиты группы Bastille, которой удалось продать 8 миллионов копий своих пластинок всего за 3 года. Наконец-то британские сердцееды засветятся и в белорусском инстаграме.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне выступления группы в Минске 1 марта стало известно, что Bastille снялись в последнем сезоне "Игры престолов".

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