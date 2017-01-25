

Наличие компактной и практичной мойки на кухне — это залог безупречной чистоты. В процессе приготовления пищи любая хозяйка что-то чистит, моет, размораживает продукты, сушит фрукты и овощи, готовит полуфабрикаты. На кухне должно быть место, где рабочая площадь была бы максимально оснащена удобствами и наличием необходимых принадлежностей. Какой должна быть удобная раковина? Что нужно учитывать, выбирая необходимый вариант среди огромного ассортимента предложенных моделей? Как выбрать мойку для кухни?

Мойка должна подходить под общий стиль кухни. Ваш выбор будет зависеть от формы, размера, расположения на рабочей зоне, вместительности, глубины чаш, ширины сливного отверстия.

Основные типы кухонных моек

В зависимости от габаритов кухни, частоты приготовления пищи различают следующие мойки:

с одной чашей — востребованный вариант, который монтируется в столешницу. Целесообразно использовать для небольших площадей;

изделия с крыльями, которые являются продолжением столешницы, предназначены для просушки посуды, подставки под горячие емкости;

с двумя чашами, расположенными на одинаковом расстоянии от крана;

представленные в виде чаш разных размеров: для мытья посуды и дополнительный отсек для естественного размораживания продуктов;

установки на угол практичны, при этом угловое пространство между чашами выступает рациональным использованием рабочей зоны.

Продуманное сочетание стильного дизайна раковин и практичности изделия позволяет преобразить любую кухонную мебель.

Какие бывают формы?

Мойки для кухни бывают универсальных габаритов, в которых левая часть симметрична правой, и их можно повернуть так, как требует конструкция мебели для кухни . Популярны квадратные и круглые модели: такой привычный дизайн подходит большинству кухонь. Но если вам хочется модель, отличную т привычной, то в продаже вы встретите и трапецию, и овал, и треугольник.

Согласно расположению чаш, они могу быть только левосторонними или правосторонними.

Типы кухонных моек

Как выбрать мойку для кухни в зависимости от типа столешницы? Выбор должен предусматривать устойчивость изделия к агрессивной среде. Следует учитывать влажность, перепады температурного режима, механическое воздействие. Поверхность раковины должна быстро и без усилий очищаться от жира и прочих загрязнений. Материал должен быть экологически чистым и качественным, так как будет использоваться в условиях кухни.

Раковины накладного типа из нержавейки монтируются сверху кухонной тумбы. Компактный вариант монтируется без дополнительных навыков.

Врезные изделия крепятся либо поверх пластиковой столешницы, либо под неё в случае использования натуральных каменных пород или искусственной крошки.

Из чего изготавливают раковины?

Перед тем, как выбрать мойку для кухни, проанализируйте, какую основу вы хотели бы купить? Сталь, керамика, пластмасса или искусственный камень — популярный материал.

Легкие, прочные раковины из стали имеют доступную стоимость, выбор форм огромен.

Модели из гранита или искусственного камня отличаются привлекательным видом, придают дизайну помещения роскошь и благородное изящество.

Керамика устойчива к моющим средствам, неприхотлива в эксплуатации. Подходящий вариант для установки на кухне в стиле кантри. Покупая раковину, не забудьте о решетках, на которые можно ставить кастрюли, тарелки, сковородки, разделочные доски и корзины.

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